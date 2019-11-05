綠批韓國瑜夫妻扼殺母語 藍委：張冠李戴

民進黨副秘書長林飛帆（右）、立委陳瑩（右2）、蔣絜安（左2）、立委參選人張銘祐（中）、民進黨客家部主任魏筠（左），5日召開「韓氏夫妻，歧視成性，扼殺母語，踐踏文化」記者會，批評國民黨總統參選人韓國瑜夫妻的言論。中央社記者王飛華攝 108年11月5日

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北5日電）民進黨中央今天召開記者會指出，國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫妻歧視成性，扼殺母語；民進黨立委蔣絜安說，不要因為開辦一個維多利亞雙語學校就崇洋媚外，歧視台灣母語。

國民黨立委王育敏等人隨後召開記者會指出，李佳芬也是在強調雙語政策，與歧視母語完全沒有關係，請民進黨不要張冠李戴。

三立新聞台日前報導，李佳芬在台中舉辦的「佳芬講堂」中，力挺韓國瑜提出的中英雙語教育，砲打綠營主政後的課綱爭議，暗諷學校教母語「浪費資源」。

民進黨副秘書長林飛帆、立委陳瑩、蔣絜安、立委參選人張銘祐、民進黨客家部主任魏筠共同召開「韓氏夫妻，歧視成性，扼殺母語，踐踏文化」記者會。

林飛帆指出，母語教育與外語教育並不衝突，現在政府已在推母語教育，也在推外語教育，兩者選擇並不衝突；總統參選人不應把母語教育與外語教育對立起來，這是不負責任且不妥的操作，希望韓國瑜要有總統格局，看待多元文化在台灣存在的事實，讓文化語言永續與國際接軌並存。

蔣絜安說，她要嚴厲譴責韓國瑜、李佳芬，「不要想要消滅台灣的母語」，不要想要欺負客家人、台灣人，也呼籲兩人放下威權統治的殖民心態，不要因為自己開辦一個維多利亞雙語學校就崇洋媚外，歧視台灣母語，不要歧視爸爸媽媽所講的話，韓國瑜做為一位總統參選人卻不懂得尊重國家語言，非常諷刺。

蔣絜安並說，根據客委會調查，國、高中階段的客家子弟只有7%會聽會說流利客家話，不可能靠在家學習就能挽救客家話，必須透過國家力量，在學校正軌教育推動。

陳瑩說，過去威權時期，國民黨推動禁說方言政策，各族群語言被殘害；過去慘痛的歷史教訓、消滅母語的政策行為不要再發生，不要再走回頭路，請李佳芬收回錯誤的話語。

台灣教授協會稍早也召開記者會，批評李佳芬的言論不符國際人權標準、也漠視國家語言發展法，更傷害居住在台灣這片土地的各族群的感情。

另外，韓國瑜昨天與廠商座談時，有業者表示曾遭抱怨移工休假外出時影響周邊環境整潔，盼能規劃「休閒專區」讓移工放心休憩，韓國瑜則回應，可以研究看看。會後有媒體詢問，集中管理移工是否涉歧視，韓國瑜認為言論遭扭曲，罕見與發問記者舌戰。

林飛帆今天被詢及此議題，他說，韓國瑜表達的意思，大家各有解讀判斷，他希望韓國瑜這方面的談話更注意。

針對民進黨的質疑，韓國瑜競選辦公室隨後也在立法院召開記者會回應，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，韓國瑜與李佳芬從來沒有說過母語不重要，沾醬油式的學習，效果不彰，而在家中跟父母從生活中學習，才是最有效果的。而在學校就應該將所有資源集中於具有國際競爭力的英語。

與會的國民黨立委王育敏則說，絕對是尊重每個族群的母語，但是談到整體國家的教育資源、雙語教育時，大家不可否認，家長希望孩子學習的第二語言，在教育上的就是英文；回歸到政策本質，韓國瑜在參選高雄市長時，就強調雙語政策，李佳芬也是在強調雙語政策，與歧視母語完全沒有關係，請民進黨不要張冠李戴。（編輯：郭萍英）1081105