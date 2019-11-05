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綠批韓國瑜夫妻扼殺母語 藍委：張冠李戴

最新更新：2019/11/05 17:16
民進黨副秘書長林飛帆（右）、立委陳瑩（右2）、蔣絜安（左2）、立委參選人張銘祐（中）、民進黨客家部主任魏筠（左），5日召開「韓氏夫妻，歧視成性，扼殺母語，踐踏文化」記者會，批評國民黨總統參選人韓國瑜夫妻的言論。中央社記者王飛華攝　108年11月5日
民進黨副秘書長林飛帆（右）、立委陳瑩（右2）、蔣絜安（左2）、立委參選人張銘祐（中）、民進黨客家部主任魏筠（左），5日召開「韓氏夫妻，歧視成性，扼殺母語，踐踏文化」記者會，批評國民黨總統參選人韓國瑜夫妻的言論。中央社記者王飛華攝　108年11月5日

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北5日電）民進黨中央今天召開記者會指出，國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫妻歧視成性，扼殺母語；民進黨立委蔣絜安說，不要因為開辦一個維多利亞雙語學校就崇洋媚外，歧視台灣母語。

國民黨立委王育敏等人隨後召開記者會指出，李佳芬也是在強調雙語政策，與歧視母語完全沒有關係，請民進黨不要張冠李戴。

三立新聞台日前報導，李佳芬在台中舉辦的「佳芬講堂」中，力挺韓國瑜提出的中英雙語教育，砲打綠營主政後的課綱爭議，暗諷學校教母語「浪費資源」。

民進黨副秘書長林飛帆、立委陳瑩、蔣絜安、立委參選人張銘祐、民進黨客家部主任魏筠共同召開「韓氏夫妻，歧視成性，扼殺母語，踐踏文化」記者會。

林飛帆指出，母語教育與外語教育並不衝突，現在政府已在推母語教育，也在推外語教育，兩者選擇並不衝突；總統參選人不應把母語教育與外語教育對立起來，這是不負責任且不妥的操作，希望韓國瑜要有總統格局，看待多元文化在台灣存在的事實，讓文化語言永續與國際接軌並存。

蔣絜安說，她要嚴厲譴責韓國瑜、李佳芬，「不要想要消滅台灣的母語」，不要想要欺負客家人、台灣人，也呼籲兩人放下威權統治的殖民心態，不要因為自己開辦一個維多利亞雙語學校就崇洋媚外，歧視台灣母語，不要歧視爸爸媽媽所講的話，韓國瑜做為一位總統參選人卻不懂得尊重國家語言，非常諷刺。

蔣絜安並說，根據客委會調查，國、高中階段的客家子弟只有7%會聽會說流利客家話，不可能靠在家學習就能挽救客家話，必須透過國家力量，在學校正軌教育推動。

陳瑩說，過去威權時期，國民黨推動禁說方言政策，各族群語言被殘害；過去慘痛的歷史教訓、消滅母語的政策行為不要再發生，不要再走回頭路，請李佳芬收回錯誤的話語。

台灣教授協會稍早也召開記者會，批評李佳芬的言論不符國際人權標準、也漠視國家語言發展法，更傷害居住在台灣這片土地的各族群的感情。

另外，韓國瑜昨天與廠商座談時，有業者表示曾遭抱怨移工休假外出時影響周邊環境整潔，盼能規劃「休閒專區」讓移工放心休憩，韓國瑜則回應，可以研究看看。會後有媒體詢問，集中管理移工是否涉歧視，韓國瑜認為言論遭扭曲，罕見與發問記者舌戰。

林飛帆今天被詢及此議題，他說，韓國瑜表達的意思，大家各有解讀判斷，他希望韓國瑜這方面的談話更注意。

針對民進黨的質疑，韓國瑜競選辦公室隨後也在立法院召開記者會回應，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，韓國瑜與李佳芬從來沒有說過母語不重要，沾醬油式的學習，效果不彰，而在家中跟父母從生活中學習，才是最有效果的。而在學校就應該將所有資源集中於具有國際競爭力的英語。

與會的國民黨立委王育敏則說，絕對是尊重每個族群的母語，但是談到整體國家的教育資源、雙語教育時，大家不可否認，家長希望孩子學習的第二語言，在教育上的就是英文；回歸到政策本質，韓國瑜在參選高雄市長時，就強調雙語政策，李佳芬也是在強調雙語政策，與歧視母語完全沒有關係，請民進黨不要張冠李戴。（編輯：郭萍英）1081105

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬日前說學習母語浪費資源引發爭議，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡（右起）、立委林麗蟬、王育敏、韓國瑜競選辦公室國政顧問團發言人黃曼昕5日舉行記者會，強調雙語政策，與歧視母語完全沒有關係。中央社記者王騰毅攝　108年11月5日
國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬日前說學習母語浪費資源引發爭議，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡（右起）、立委林麗蟬、王育敏、韓國瑜競選辦公室國政顧問團發言人黃曼昕5日舉行記者會，強調雙語政策，與歧視母語完全沒有關係。中央社記者王騰毅攝　108年11月5日
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