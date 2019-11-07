蔡總統推薦立委蘇巧慧 照顧幼兒好媽媽

總統蔡英文（左）7日到新北市樹林區鎮南宮參拜，由立委蘇巧慧（右）陪同，蔡總統表示，蘇巧慧是致力於照顧幼兒的好媽媽，希望大家支持認真做事的好立委。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）總統蔡英文今天到新北市推薦立委蘇巧慧是致力於照顧幼兒的好媽媽。總統表示，台灣經濟持續成長，才有能力減稅照顧人民，政府需守護民主，才能投注更多資源照顧人民。

蔡總統今天前往樹林區鎮南宮參拜，並在民主進步黨籍立法委員蘇巧慧陪同下，與廟前廣場的鄉親面對面座談。總統上台致詞時，獲得熱烈掌聲與歡呼，高呼「蔡英文當選，蘇巧慧當選」。

總統致詞時表示，明年台灣的長照將投入新台幣400億元，今年幼托準公共化的經費與補助，都需要財源。這些財源建立在經濟成長的基礎上，將來，經濟成長愈多照顧愈多，也會將經濟成長分享給人民。

總統說，但若民主守不住，經濟就無法成長；台灣經濟穩定成長，老人與幼兒的照顧加碼了，大家也少繳稅了；因為有民主與自由，才會吸引高階人才到台灣來。所以，「希望把顧主權交給蔡英文」，也盼望大家在投票時讓世界看見台灣人維護民主主權，不向中國低頭的聲音。

蔡總統表示，中央執政也需要國會議員支持行政部門，才能照顧老人與小孩，也要謝謝「衝衝衝」有效率的行政院長蘇貞昌，及蘇貞昌的女兒也就是立委蘇巧慧，蘇巧慧是有愛心的媽媽，致力於照顧幼兒。

蔡總統表示，希望大家不僅要支持她連任，也要支持認真做事的好立委，政黨票也投民進黨，讓民進黨國會過半，讓蔡英文繼續帶領台灣。

蘇巧慧表示，感謝蔡總統與中央政府有足夠的資源，才能在共飲翡翠水、捷運萬大樹林線、與打通地方交通建設瓶頸給予支持，希望大家支持蘇巧慧連任，在國會與總統、與地方新北市議員一起打拚。

財團法人樹林鎮南宮董事長許正秋表示，總統在上香祈福時，除祝福自己順利連任，也祈禱家戶平安。他呼籲坐在廣場上的民眾，在神民前面答應要投票給蔡總統，一定要實現去投票。（編輯：方沛清）1081107