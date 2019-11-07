新海研二號三號25日交船 蘇貞昌：向海致敬第一步

（中央社記者顧荃台北7日電）科技部新建3艘海洋研究船即將完工，新海研二號與新海研三號將於25日舉行交船典禮，新海研一號也預計明年第1季交船。行政院長蘇貞昌今天說，這是「向海致敬」政策的第一步。

科技部投入新台幣16億元，去年1月起交由台船打造3艘全新海研船，以執行學術與國家的科研計畫；今天上午在行政院會報告「海研船科研成果及未來長程規劃」。

科技部報告指出，新海研二號及新海研三號研究船，分別於今年7月20日及8月27日竣工並陸續完成驗收，將於11月25日在台船基隆廠舉辦交船典禮，加上去年已投入服役的勵進號與明年即將完工的新海研一號，未來4艘研究船可維持國家海洋研發能量及提升探測作業技能，進行海洋資源調查與開發、調查海域可能的天然災害風險，降低國家可能重大經濟損失。

科技部次長謝達斌出席院會後記者會時表示，新海研一號因船體較大，因此建造時間較長，搭載的量測儀器也比較多元且有不少重型設備，預計明年第1季應可交船。

國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心主任王兆璋說，4艘船有不同任務，新海研一號負責大氣與海洋科學探測，新海研二號為生地化循環，即調查海水成分與溫度等資訊，新海研三號主責海洋工程，勵進號則進行深海探測，其中新海研一號與勵進號具備40天以上的長航能力。

王兆璋說，新研究船將讓研究海域擴增至3000公里，全方位升級海洋研究，均搭載DP動態定位系統，可海上定點研究，以及可追蹤水下6000公尺目標的水下定位系統、調查海床掩埋物的海底地質剖面聲納等設備。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，這是行政院「向海致敬」的第一步，深耕海洋研究不僅有助於國土環境與資源的掌握，也與民生經濟息息相關，更是國力展現與國家安全的重要指標。

蘇貞昌指出，去年啟用的勵進號研究船與即將服役的3艘海研船，組成新的國家海研船隊，將可提升未來海洋研究能量；而這些海研船，從提出需求、設計到建造，都由台灣一手包辦，落實「國船國造」，也開創出海洋產業新的發展可能。

蘇貞昌說，隨著國家海洋研究船隊的成軍，未來結合大氣科學、地球科學等領域，進行跨域、國際合作，除可增進預報颱風準確度、降低天然災害帶來的損失，也能深化海洋生態系統監測，促進漁業資源永續經營及海洋永續發展，從海洋守護台灣，也為國際作出貢獻。

他說，台灣是海洋國家，周邊的海洋環境多樣、生物資源豐富，行政院為持續強化台灣在海洋法政、科研、生態與保育等方面事務，提出「海洋基本法」，並在1日經立法院三讀通過，也將由副院長陳其邁、秘書長李孟諺偕同各部會在一年內提出國家海洋政策白皮書，策定對海洋事務的政策方向。（編輯：張均懋）1081107