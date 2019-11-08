韓國瑜：會將軍公教退休條例 修回合情合理

（中央社記者劉冠廷、余祥台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天說，政府違背信賴保護原則，讓軍公教警消退休後很不甘心，對於政府粗暴修改軍公教退休條例，他保證一定會修回合情、合理、合法。

韓國瑜下午出席全國公教軍警消暨退休人員聯合總會舉辦的團結大會，包括國民黨主席吳敦義、前主席吳伯雄、國民黨立委賴士葆、曾銘宗、費鴻泰、李彥秀、林奕華等人都到場，一起為選戰拉抬氣勢。

韓國瑜致詞時再次提及軍公教年改議題，他表示，每個軍公教警消都認為，只要認真努力，退休之後政府一定會照顧，曾幾何時，當前的民進黨政府違背信賴保護原則，讓軍公教警消在退休後，心中有著強烈的不甘心，這是不對的，對於用這樣粗暴的方式，修改軍公教的退休條例，他保證一定會修回合情、合理、合法。

韓國瑜向在場的退休軍公教警消喊話，他說，必須追分趕秒，振興台灣；軍公教警消一定要大團結，拜託大家支持國民黨提名的立委參選人，讓國人感受到軍公教警消團結的力量。

吳伯雄致詞時提醒，選戰還有60幾天，除了要堅定支持韓國瑜外，也要有耐心地去說服親朋好友，能夠接受韓國瑜，要擴大對韓國瑜的支持與了解。

此外，韓國瑜稍早出席「長照、醫師、護理、藥師、醫檢、公衛後援會成立大會」，吳敦義、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋以及立委賴士葆、林奕華、李彥秀、費鴻泰等人都到場。

韓國瑜致詞表示，他的小編提醒他要照稿念，否則很多人會抓他語病，但他認為照稿念很呆板，人跟人的互動是一個心的感覺。

韓國瑜說，台灣最值得驕傲的，除了民主、農業外，就是醫療和全民健保。他在高雄接觸到澳門團客，一年送一萬人到泰國曼谷身體檢查，他請他們來台灣檢查，20個人來台灣健康檢查後，有很好的感覺，醫護人員的照顧像是家人一樣。

韓國瑜說，台灣有這麼棒的醫療健檢軟硬體，必須趕快與國際接軌，醫療將是台灣最驕傲的環節。（編輯：謝佳珍）1081108