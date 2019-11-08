反擊韓國瑜 府：拿出勇氣面對質疑勿推給國家機器

（中央社記者溫貴香台北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜質疑國家機器洩漏個資，要求總統蔡英文馬上立案調查。總統府發言人張敦涵建議韓國瑜，他現在需要的是拿出勇氣面對質疑，不是推給國家機器。

國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊爆料曾購買總價7200萬元的南港豪宅，韓國瑜競選辦公室質疑，個資走漏，是否為國家機器介入；總統蔡英文日前表示，要有證據。

韓國瑜今天表示，「蔡總統長得一副聰明相，怎麼講話越來越糊塗？」只有台肥和國稅局這2個單位有資料，蔡總統應馬上立案調查有無官員洩漏資料。

總統府發言人張惇涵晚間表示，任何政治人物都必須受到檢驗，蔡總統在競選2016年總統時，並無任何公職身份，被當時執政的國民黨指控財產議題時，蔡總統的做法是將所有財產信託，並一次公開20年任公職或競選公職的財產申報。

張惇涵指出，反觀韓國瑜被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的不是解釋清楚事情的來龍去脈，向大眾釋疑，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。

他並表示，報導該項訊息的媒體已經發布相關聲明，內容來自名嘴爆料、訴訟資訊、實價登錄資訊等，採訪查詢對象則包含住戶、房產仲介、親韓人士等，也向韓國瑜的競選發言人查證，可見相關訊息來源非常廣泛。

張敦涵建議韓國瑜，他現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

張惇涵強調，若韓國瑜有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，相信司法單位也會嚴查嚴辦，即可釐清有或沒有。大可不必像「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓國瑜的市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有，或是介於有和沒有之間。（編輯：林孟汝）1081108