張善政失言恐遭黨紀處分 國民黨：會先盡量溝通

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨副總統參選人張善政說政黨票投他黨說法延燒，恐遭黨紀處理。不過，外界質疑張善政是無黨籍，黨紀根本罰不到他，對此，國民黨發言人歐陽龍表示，會盡量溝通。

國民黨今天下午召開中常會，除調整不分區名單之外，與會人士表示，會中也有常委質疑張善政是國民黨總統參選人韓國瑜的副手，怎可以說出政黨票投他黨的話。

與會人士說，吳敦義在會中說，昨晚已經與韓國瑜通話，提醒韓國瑜，張善政的說法是不對的，如果再有類似言論，要黨紀處理；而韓國瑜則回覆，已與張善政溝通。

不過，黨內人士指出，張善政並非國民黨籍，而是無黨籍，不知要如何黨紀處分。

國民黨發言人歐陽龍對中央社記者表示，他並沒有聽到吳敦義提到黨紀處分一事；張善政雖是無黨籍，但仍是黨提名的副總統參選人，大家都清楚張善政講的話有前因後果，若有失言的情況，國民黨會盡量溝通，這與有些人違紀參選或是污衊黨需用黨紀處分的狀況完全不同。

針對張善政日前指出政黨票可投民眾黨，張善政辦公室日前也解釋說，張善政並非鼓勵大家去投台灣民眾黨，而是要告訴大家，如果真的不滿意國民黨不分區立委名單，還有其他黨可以投，重點是不要投民進黨，不要讓民進黨繼續在立法院一黨獨大。（編輯：林孟汝）1081115