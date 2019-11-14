張善政切割國民黨不分區 韓國瑜：他對政黨政治不熟

國民黨副總統參選人張善政（右）14日表示，國民黨不分區立委名單令人失望，總統選舉應與不分區切割。國民黨總統參選人韓國瑜回應，張善政是無黨籍，對政黨政治運作未必熟悉，他會再跟張溝通。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨副總統參選人張善政今天表示，國民黨不分區立委名單令人失望，總統選舉應與不分區切割。國民黨總統參選人韓國瑜回應，張善政是無黨籍，對政黨政治運作未必熟悉，他會再跟張溝通，到時候再給外界完整說法。

韓國瑜上午在國民黨中央公布競選主視覺為「藍天再現，台灣UP」，並在會後接受媒體聯訪。

有關黨內對不分區名單有意見，韓國瑜說，他不認識名單中的每一人，但國民黨台南市黨部主委謝龍介很有guts、現任不分區立委曾銘宗在立院表現有目共睹、警大退休教授葉毓蘭長期關心警界、前立委鄭麗文口條和邏輯清楚，都是不分區中的亮點。

不過，張善政上午接受廣播專訪時表示，總統選舉應與不分區立委切割，對此，韓國瑜認為，他還沒跟張善政見面，張是無黨籍，對政黨政治運作未必熟悉，也沒有涉入政黨政治太深，他會再跟張溝通，屆時會給外界完整說法。1081114