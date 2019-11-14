青壯派靜坐抗議不分區 吳敦義：沒對不起任何人

國民黨公布不分區立委名單後，引發黨內青壯派不滿，台北市議員羅智強等人13日晚間到中央黨部靜坐抗議，14日上午國民黨主席吳敦義（中）進黨部前與他們對話，吳敦義說，不分區立委無法做到每人都滿意，他一路都沒有對不起任何人。中央社記者林俊耀攝 108年11月14日

（中央社記者余祥、劉冠廷台北14日電）國民黨昨天公布不分區立委名單，台北市議員羅智強等人昨天晚上開始在黨部靜坐抗議。國民黨主席吳敦義今天上午進黨部前與他們對話，吳敦義說，不分區立委無法做到每人都滿意，他一路都沒有對不起任何人。

台北市議員羅智強、游淑慧等人昨天晚上在黨部前靜坐到今天上午。吳敦義早上進到黨部前，向跟羅智強、游淑慧說，不分區立委無法做到每個人都滿意，這是不可能的事。

吳敦義說，他既然承擔這個工作，不會說難為，但會竭智盡忠，更稱他自己一路從立委、行政院長、副總統做上來，也在2008年帶領國民黨大勝，「我沒有對不起任何人」。

羅智強認為，吳敦義不該做陽春立委，若要排也應該在安全名單邊緣，呼籲他把排名往後移。

吳敦義說，過去前立法院長王金平都排第一，也有人跟他說要排第一，他說絕對不可能，很早就講可能排7、8、9；現在要更動已經不可能了，中常會已經通過，他不能自作聰明。

吳敦義還說，黨主席過去都是選總統的人，沒有一個不是選總統，但既然有更合適的人，他就不選，不然以他的資歷，選總統過分嗎。

未被列入下屆不分區立委名單的國民黨不分區立委許毓仁，上午在立法院受訪表示，一份好名單是要擴大政黨支持度，這份名單沒讓政黨支持度擴大，反而是萎縮，支持者會不願意支持，反而衝擊到韓國瑜的選情。

他也說，看不出這份名單有什麼執政的理念，這些人選只是為了各派系，向極端保守的勢力靠攏，是安撫各勢力下所妥協出的名單，人民會唾棄這樣的名單。（編輯：蘇龍麒）1081114