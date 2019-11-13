國民黨不分區名單爭議聲中通過 黨內紛擾未平

（中央社記者余祥、劉冠廷台北13日電）國民黨今天公布不分區立委名單，內部批評聲浪相當大，質疑點包括缺亮點、專業性低，流於人情或夫人派影子。但也有黨內人士指出，軍警代表都有，強化檢討年金改革的決心，納入謝龍介等人，也有南北平衡的考量。

國民黨總統參選人韓國瑜在這次提名中，扮演的角色也備受關注，他今天點名包括葉毓蘭、曾銘宗、翁重鈞、謝龍介等人，給予好評價，也證實曾和吳敦義討論過部分名單。

國民黨中常會今天通過不分區立委名單，在安全名單15名內依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

國民黨中常會13日通過不分區立委名單。（中央社製圖）

黨內人士說，國民黨黨務人士日前曾表示，不分區名單會納入高科技界、體育界、長照醫療和新住民人才，但最後的版本缺乏亮點，專業性也低，多為人情名單或是夫人派影子，令黨內失望。對於「夫人派」的批評，吳敦義今天中午回應媒體時，以「一個都沒有」，嚴詞否認。

儘管如此，許多中常委在會中輪番持反對意見，黨內青壯派更強烈反彈，認為將衝擊國民黨總統、立委選情，國民黨台北市議員羅智強、徐弘庭、游淑慧等人，晚間到國民黨中央黨部外靜坐，盼國民黨中央能夠收回成命。

知情人士表示，前任組發會主委李哲華原本打算先草擬一份名單給黨內高層參考，盼搭配棒球熱潮，在不分區名單中納入棒球界人才，甚至也請人尋覓演藝界人才，盼讓不分區名單有亮點，拉抬國民黨總統、立委選情。但李哲華傳因不分區名單角力被調職為智庫副執行長，由杜建德接任組發會主委後，無疾而終。

至於原本不分區名單中並沒有邱毅，在最終版本中擠入不分區第8名，知情人士透露，邱毅在最早的名單中本來就是排第8，只是審查過程中有人主張除名，吳敦義認為不妥，主張邱毅有戰功、戰力都強，在最後一刻主導讓邱毅擺回名單中。

警界代表的葉毓蘭外傳是獲得新北市長侯友宜推薦，黨內人士認為，不分區除原有的軍系一席，外加一席警界，可見吳敦義要爭取軍公教警消選票的決心，國民黨畢竟不能一方面承諾當選後會重新檢討年金改革，卻在不分區中不見警、軍代表。

黨內人士認為，名單中也有區域平衡的考量，包括謝龍介、廖婉汝和翁重鈞，國民黨長期在中南部處於弱勢，將他們擺入不分區，除了擴展中南部票源，更是培養未來參選縣市長的人才。

國民黨發言人歐陽龍表示，此屆不分區立委名單具備專業素養，例如財經、醫療、大數據等背景，以及具備政策論述力，更兼顧區域平衡性，此外，也具有功能性，展現國民黨對各族群的重視。

至於吳敦義列入第10名，歐陽龍說，就是要帶領大家衝刺國會席次，總統大選獲勝、立委過半達到60席目標，才能夠讓行政與立法同步，撥亂反正。（編輯：紀淑芳）1081113