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2020立委選舉3/27

民進黨不分區名單草案 洪簡廷卉列首位游錫堃第8

最新更新：2019/11/13 23:28
民進黨不分區立委名單與排序草案13日晚間出爐，前行政院長游錫堃（左）列第8，原住民族電視台國際新聞編譯洪簡廷卉（右）列首位。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自行政院青年諮詢委員會網頁advisory.yda.gov.tw）
民進黨不分區立委名單與排序草案13日晚間出爐，前行政院長游錫堃（左）列第8，原住民族電視台國際新聞編譯洪簡廷卉（右）列首位。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自行政院青年諮詢委員會網頁advisory.yda.gov.tw）

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨主席卓榮泰今天證實，前行政院長游錫堃列民進黨不分區立委名單政治組第一名有帶頭作用，立法院長蘇嘉全再三表達放棄連任意願因此未列入，給屏東縣的那一席不分區立委到底要排誰，明天再討論，整體名單需要中執會討論才定案。

民進黨今天下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單，中執會從表定的下午1時30分，延至下午3時，會議召開約40多分鐘後，由於不分區提名作業仍在進行，經中執委同意，中執會休息至明天上午11時30分繼續召開。

民進黨不分區立委提名委員會晚間8點多結束，不分區立委名單與排序草案出爐，分別是1原住民代表洪簡廷卉、2新住民代表羅美玲、3環保代表洪申翰、4社民黨前召集人范雲、5立委吳玉琴、6立委邱泰源、7立委周春米、8前行政院長游錫堃、9立委柯建銘、10立委管碧玲、11前新北市議員沈發惠、12主播林楚茵、13留給屏東由地方和中執會決定（蘇震清不列）；14僑務委員游萬豐、15立委施義芳，護理界代表陳靜敏列17。而這項名單必須再經中執會討論同意後才定案。（編輯：紀淑芳）1081113

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