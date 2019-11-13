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游錫堃：與總統會晤 從未主動爭取不分區立委

最新更新：2019/11/13 21:30

（中央社記者溫貴香台北13日電）前行政院長游錫堃今天表示，與總統蔡英文昨天會晤，當面向總統表達自己不忮不求，從未主動爭取不分區立委，如果黨需要，對社會有號召力，他願意拚；總統也分析狀況讓他了解，總統允諾再與黨內溝通。

民進黨今天下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單，中執會從表定的下午1時30分，延至下午3時，會議召開約40多分鐘後，由於不分區提名作業仍在進行，經中執委同意，中執會休息，明天上午11時30分繼續召開。

媒體報導，身兼民進黨不分區立委提名委員會的行政院長蘇貞昌，反對將游錫堃列入不分區立委名單中的政治組第一名，使得原定今天要通過的不分區立委名單因此卡關。

游錫堃受訪表示，蔡總統昨天下午約4時15分左右到他位於台北市四維路的寓所，2人大約談了1個多小時。過去總統若拜訪他，幾乎都是到他位在台北市宜蘭同鄉會的辦公室，這次總統表達要到他的寓所拜會，讓他感受到蔡總統的誠意。

對於兩人談論的主題，游錫堃說，總統主要談將他列不分區立委一事，總統也把目前小黨林立、未來國會可能的生態，做了簡短的分析，而他則把自己的立場講清楚，主要有兩點：第一重申自己「不忮不求」的態度，第二強調從未主動爭取不分區立委，這兩點很重要應先釐清與說明。

被詢及外傳指稱蘇貞昌「卡游」傳聞四起，游錫堃對此不予評論僅表示，黨內團結最重要，2020這場選舉最重要是守住本土政權，總統蔡英文要連任、國會要過半，怎麼樣達到總統連任、國會過半才是當務之急。（編輯：蘇志宗）1081113

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