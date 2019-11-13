未列不分區安全名單 多位立委預告畢業

（中央社記者陳俊華台北13日電）藍綠不分區名單陸續底定，多位現任立委無緣連任，民進黨立委李俊俋被告知未排入安全名單，他說，會繼續深耕嘉義，把立委任期該做的事做好；日前表態爭取連任的國民黨立委許毓仁則難掩失望，批評國民黨與年輕世代越走越遠。

今年在黨內立委初選失利的民進黨立委李俊俋，因問政犀利、論述能力強，原本被外界看好列入不分區立委名單。但李俊俋下午在臉書發文表示，他並沒有進入安全名單，很遺憾讓支持者失望，但也不必去找理由，答案會愈來愈明朗。

李俊俋說，深耕嘉義是他一輩子的志業，「至於我的未來？不必為我擔心，路就在前方」。民進黨立委鄭運鵬在貼文下方留言說，「是要保留進入內閣啦」，東吳大學法律學系專任教授胡博硯也說，「入閣很合理啊」。

李俊俋晚間向中央社記者表示，他只被黨內告知不在安全名單內，未來提名小組怎麼處理，他都尊重，沒有意見。他會繼續在嘉義經營，現在當黨團幹部、內政委員會召委，把該做的事情做好。

現任的民進黨不分區立委中，本屆排名第一的食安專家吳焜裕下午在臉書發文表示，昨晚他已被告知並未進入下屆不分區立委提名。他說，4年前他被徵詢提名時，全力以赴、發揮專業並服務民眾，而他對學術研究的興趣，讓他很早就決定將回歸學界、不爭取連任，未來他會在民間及學術界發揮自身專業。

民進黨不分區立委陳曼麗也在臉書發文表示，她已接獲電話，感謝她過去4年參與國會運作，但無法被提名為下一屆不分區委員；感謝民進黨給她機會，讓她從民間團體進入立法院，參與國會運作，搭起政策溝通橋梁。

國民黨今天通過不分區立委名單，現任的不分區立委中，包括新住民代表林麗蟬、新創代表許毓仁、僑界代表童惠珍及醫界代表陳宜民等人，都未獲提名，無法連任。

林麗蟬晚間向中央社記者表示，感謝國民黨在2016年提名她，讓新移民議題能在國會殿堂理性對話，她滿感動的；但有很多法案還沒通過，「對我來講，沒有提名是一個遺憾」，但不會影響她做新住民工作的初衷，將繼續服務。

許毓仁在立法院受訪時表示，看到名單令人感到遺憾與失望，不但不符合選民期待，也會導致國民黨與年輕世代越走越遠。他也說，不分區立委名單最重要的功用，是擴大政黨支持度，但這份名單恐怕很難說服中間選民把政黨票投給國民黨，「恐間接衝擊（國民黨總統參選人）韓國瑜選情。」（編輯：黃瑞弘）1081113