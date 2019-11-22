吳敦義：不分區名單程序嚴謹 人選都是愛國的

（中央社記者劉冠廷台北22日電）民進黨主席卓榮泰指國民黨不分區名單對國家安全有極大威脅與破壞。國民黨主席吳敦義今天說，國民黨不分區立委參選人經過公開、程序嚴謹的審查過程，都是愛國、愛黨、尊敬民眾。

國民黨不分區名單所衍生的討論持續發燒，卓榮泰在昨天透過臉書撰文「致吳主席」，向吳敦義喊話，務必做對的決定。卓榮泰表示，國、民兩黨的不分區名單，不僅要在明年1月11日接受台灣人民的檢驗，在往後的歷史上更要一直被用放大鏡來檢視。

卓榮泰說，民進黨的名單當然有應受檢討之處，但國民黨的名單卻是對國家安全極大的威脅跟破壞；當下人民會焦慮，未來嚴重的後果可能是大家現在都無法想像也無法承受的，請吳敦義務必三思。

對於卓榮泰的喊話，吳敦義今天上午在出席國民黨慶祝建黨125周年黨史文物展揭幕典禮前，受訪表示，國民黨的不分區立委是經過公開、程序嚴謹的審查過程，審查小組謹慎的把所有人選，就學識、經驗、政治立場、兩岸、國家基本效忠等因素進行評估，再經由中常會、中央委員會通過。

吳敦義說，相信被選出的不分區立委提名人，經過嚴謹、公開、審慎的審查過程，都是愛國、愛黨、尊敬民眾、愛護國家的。

現場媒體詢問，民進黨不分區名單是否沒有公開透明，吳敦義說，他不能這樣批評，因為事實是民進黨沒有經過審核、公開、公正的過程，但總統蔡英文是民進黨最高領導、是國家的元首，民進黨的朋友一定非常尊重蔡總統身為國家元首的尊嚴，恐怕會有挑戰的也不多。所以如果由蔡總統對自己的政黨，提出不分區立委名單，恐怕影響力會比較大。

但吳敦義也說，兩個黨來比較，還是國民黨比較符合民主政黨的過程，從嚴謹的審查開始，到中常會、中央委員會議通過；他強調，這名單也許還有不夠完美之處，也願意虛心改善，接受各種批評與意見。（編輯：蘇龍麒）1081122