范成連在陸仍經營事業 退出國民黨不分區提名

國民黨中常委范成連（左）19日表示，目前他在中國大陸仍經營事業，深怕無法兼顧繁重的立委工作，決定退出此次國民黨不分區立委提名。右為國民黨主席吳敦義。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北19日電）名列國民黨不分區立委第19名的國民黨中常委范成連今天表示，目前他在大陸仍經營事業，深怕無法兼顧繁重的立委工作，經再三考量，決定退出此次國民黨不分區立委提名。

國民黨不分區立委名單日前定案，但爭議人選，除前陸委會副主委張顯耀遭中央委員投票否決外，救國團主任葛永光妻子車宜靜、范成連、退將吳斯懷得票都不好看。車宜靜、范成連的不同意票還高過同意票，引發基層反彈，國民黨北市議員李明賢則呼籲兩人主動退出。

范成連下午發布聲明表示，這次承蒙前國民黨主席吳伯雄、新竹縣長楊文科以及各客屬鄉親的推荐，經11月16日國民黨中央委員會開會決議，提名他擔任不分區立委，這是黨交付給他的任務，理當追隨各位鄉親全力以赴，爭取最後勝選，進入立法院，為全國客屬鄉親效勞。

但范成連指出，目前他在大陸仍經營事業，深怕這段期間無法兼顧繁重的立委工作，經過再三考量，決定退出此次國民黨不分區立委提名。今後會繼續追隨各位鄉親，同心協力，打贏2020年選戰。（編輯：蘇龍麒）1081119