民進黨點名吳斯懷葉毓蘭 批不分區又紅又統

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北18日電）民進黨今天點名列入國民黨不分區立委名單的退將吳斯懷不適任立委、前警大教授葉毓蘭挺香港暴警不配成為警察代言人；民進黨說，國民黨不分區名單「又紅又統」，選民應慎重思考「能否把國家安全交到這些人手上」。

國民黨文傳會主委程美華表示，國民黨的不分區名單是基於凸顯民進黨違法濫權、年改修惡，侵害退休軍公教權益。

民進黨發言人李晏榕、中國事務部主任林琮盛、台北市立委參選人吳怡農、立委陳靜敏、不分區立委提名人范雲共同召開「媚共將領吳斯懷 挺港暴警葉毓蘭香港血淚屠城 國民黨不分區良心何在」記者會。

林琮盛說，在中共壓迫香港人民之際，國民黨提出一份不顧台港人民民心顧慮的爭議名單，把曾經參與過中共政治活動的吳斯懷納入不分區安全名單，吳斯懷曾說過統一是唯一選項，這等於是滅掉中華民國，讓人質疑「這份究竟是國民黨的不分區名單或者是中共的不分區名單」。

林琮盛表示，只要有吳斯懷在內的不分區名單，台灣就不安全，強烈要求吳斯懷知所進退，只有吳斯懷退出不分區名單才能保障中華民國安全，也要呼籲選民政黨票勿投國民黨，一旦投給國民黨，等於是支持一國兩制，台灣面對香港局勢應有所警惕。

吳怡農指出，最近許多政治人物、包括國民黨，開始在香港立場上表態，但如果只是說說挺香港，卻不面對背後的問題的根源，那這個「挺」是虛偽、廉價的；他也提到，吳斯懷不適任立委，辜負國家對一個退役將領、對軍人的期待，吳斯懷不適合在立法院、不適合在外交國防委員會。

醫護出身的陳靜敏說，香港有數十位醫護人員被束帶反手綁在一起，「如果這不是戰爭，什麼才是戰爭？」

范雲則說，香港青年被逼上戰場，葉毓蘭居然譴責香港青年，「請問葉毓蘭做為警察大學的教授，還有學術良知嗎？」葉毓蘭不配成為警察的代言人、不配做一個大學教授。

李晏榕表示，國民黨不分區名單「又紅又統」，民眾看看香港、想想台灣，應該慎重思考能否把國家安全交到這些人手上。

對此，程美華說，民進黨在此時消費香港，藉以抹紅國民黨不分區立委，究竟對香港衝突有何實質幫助，國民黨重申，堅持自由民主人權價值，反對暴力，堅決反對一國兩制。（編輯：林興盟）1081118