謝龍介：決定留在國民黨不分區立委提名名單

國民黨台南市黨部主委謝龍介（圖）19日在台南市議會召開記者會，宣布決定不計個人得失，以大局為重，留在黨的不分區立委名單內。中央社記者楊思瑞攝 108年11月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）中國國民黨台南市黨部主委謝龍介今天下午在台南市議會召開記者會表示，決定不計個人得失，留在黨中央安排的不分區立委名單，力拚總統勝選，立委席次過半。

由於國民黨15日召開臨時中常會調整不分區立委名單後，謝龍介從原本的11名改列為15名。謝龍介隨後提出參選黨主席的計畫，以及考慮是否接受國民黨的不分區提名。

謝龍介表示，這幾天接到上千通電話及留言，有人勸說退出不分區名單，也有人希望他留下來。在沉著冷靜思考兩天後，決定此刻不計個人得失，以大局為重，留在黨內的不分區名單內。

他說，自己的想法很單純，就是在國民黨選情艱困的時候，每個黨內同志都該放下個人的私利，回歸不為個人小我成就，而追求大我理念的初心。他自認從政以來沒有對不起他人，在此非常時刻，更不可能對不起栽培他的政黨。

謝龍介表示，曾身為海軍陸戰隊一員，自許要做不懼任何挑戰、為捍衛中華民國戰鬥不懈的戰士。做這個決定就是以總統勝選、立委席次過半為目標。國民黨如果想要在國會過半，不分區安全名單要拉長到16名，現在這個位置對他來說是光榮的位置。有人說他是踏腳石，也有人說他是別人的安全氣囊，但他不會在乎。

他說，現在可以把韓粉跟藍營的支持者者凝聚在一起，假如拋棄任何一方，都會造成中華民國極大的損失。因此希望大家能凝聚在一起，讓中華民國的未來能更好。（編輯：黃世雅）1081119