新黨預計20日公布不分區 邱毅可望列第一

（中央社記者劉冠廷台北19日電）新黨不分區名單預計20日對外公布，知情人士透露，退出國民黨不分區的前立委邱毅，可望列入新黨不分區名單的第一名，至於王炳忠、林明正等青年軍，都將進入名單中。

國民黨、民進黨相繼公布不分區名單後，想在明年國會取得一席之地的各小黨，也紛紛開始公布不分區名單；包括台灣民眾黨在今天公布以台北市勞動局長賴香伶為首的不分區名單，親民黨總統參選人、同時身為黨主席宋楚瑜也在今天表示，親民黨將在明天公布不分區名單。

至於新黨，知情人士今天下午向中央社記者表示，新黨的不分區名單，目前正緊鑼密鼓規劃中，邱毅可望納入不分區名單中的第一名，在2、3名的部分，目前則是規劃納入黨外具代表性的人物，或是未進入國民黨不分區名單的遺珠。

知情人士也說，由於名單講求年輕化，因此包括王炳忠、林明正、蘇恆等新黨青年軍，也將進入名單中。新黨預計20日對外公布名單，21日赴中選會登記。

身為新黨發言人的王炳忠在接受中央社記者訪問時則說，新黨會盡快公布不分區名單，這份名單的平均年齡不會太高，會走一個年輕化的方向；談到名單的戰力，他也有信心，認為會是泛藍陣營中最有戰力的。

王炳忠也說，由於國民黨這次的不分區名單，不太能讓支持者滿意，新黨的這份名單可以成為藍營支持者不滿的出口；因此期望這次在政黨票的獲得上，能以5%為標準，目標衝到8%以上。（編輯：林興盟）1081119