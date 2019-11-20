國民黨不分區確定提31席 吳斯懷葉毓蘭仍列榜上

國民黨不分區立委聯合記者會20日在媒體中心舉行，列入不分區立委名單的普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎（左起）、前警大教授葉毓蘭等人出席，國軍退將吳斯懷（右2）說明理念。中央社記者鄭傑文攝 108年11月20日

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨原提名34席不分區立委，但因前陸委會副主委張顯耀遭否決、中常委范成連退出、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕未繳保證金，最後確定只提31席。遭質疑挺港警的葉毓蘭、赴中國參加活動引發軒然大波的退將吳斯懷都還在名單中。

國民黨不分區立委提名一波三折，原本列在第17名的前陸委會副主委張顯耀因不同意票過半，遭中央委員否決；排在第19名的中常委范成連昨天發布聲明退出，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕則未在期限內繳交登記保證金新台幣20萬元。

國民黨文傳會主委程美華今天表示，3席遺缺將依序遞補，確定提名31席。不過，因為涉及性別排序問題，16名之後名單仍會微調，確定後對外公布。

國民黨不分區立委參選人明天上午10時30分共同前往中選會登記。

國民黨不分區立委聯合記者會20日在媒體中心舉行，列入不分區立委名單的立委曾銘宗（左2）、前警大教授葉毓蘭（左4）、國軍退將吳斯懷（左5）等人出席，眾人共同呼喊口號。中央社記者鄭傑文攝 108年11月20日

國民黨下午召開不分區立委聯合記者會，排名前16名除了前立委翁重鈞出國之外都出席；國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德表示，國民黨預估安全名單16席左右，因此讓16人公開亮相，若選情升溫，有機會衝到18席。

不分區名單中具有爭議的人選也一一向媒體釋疑。

排名第2、遭外界質疑挺港警的警大退休教授葉毓蘭說，她沒有挺送中條例，她是挺世界各國中立的好警察，因為只有警察努力維持治安，人民才能過好生活。

排名第4的退將吳斯懷因曾赴中參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在台下聽中國國家領導人習近平演說，並在聽到中國國歌時起立，遭質疑不適任。

吳斯懷表示，當時原本沒有規劃要參加紀念活動，是前一天接到通知參加，當時在場的團員，沒有人知道活動是由習近平主持，且基於國際禮儀，像是奧運在播放世界各國的國歌大家都會站起來，基於這個理由，他當時才站起來，但沒有人開口唱中國國歌，他根本不會唱，他強調，沒有人特別跑去聽習近平訓話。

吳斯懷指出，這幾天又有媒體節錄2016年他參加香港鳳凰衛視電視台的寰宇大戰略節目，斷章取義說他指導中共對付美國人；他那天是在節目上說，中共沒有遠程投射兵力的能力，他是在告訴中共他們的能力不足，卻被媒體扭曲原意。

吳斯懷說，他15歲從軍，當了44年的軍人，他這一生捍衛中華民國、堅決反對台獨，一定會嚴格貫徹九二共識、一中各表，堅決反對一國兩制。

至於排名第16名的世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜遭質疑知名度低，甚至為夫人幫。車宜靜被媒體問及時否認說，她不認識國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡，她自己長期參與社團、公益活動，但的確是知名度比較不高。（編輯：謝佳珍）1081120

國民黨提名不分區立委名單：