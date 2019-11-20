再批國民黨不分區 張善政：無法昧著良心背書

國民黨副總統參選人張善政20日表示，政黨票就隨心而去，畢竟他無法昧著良心替不分區名單背書。中央社記者王承中攝 108年11月20日

（中央社記者王承中台北20日電）國民黨副總統參選人張善政今天表示，總統票務必投給國民黨總統參選人韓國瑜，區域立委票投給國民黨提名的參選人，政黨票就隨心而去，畢竟他無法昧著良心替不分區名單背書。

國民黨不分區立委名單引發爭議，張善政日前表示，國民黨不分區立委名單讓韓國瑜國政顧問團感到失望；他對顧問團成員說，總統選舉和不分區立委名單切割，優先次序是讓韓國瑜能選上。

張善政下午再度在臉書粉絲團發文表示，看完各黨提出的不分區立委名單後，他對明年國民黨選情更為憂心，因為太多人對國民黨不分區名單失望，但請堅信韓國瑜和他，總統票務必要投給他們，區域立委票投給國民黨，政黨票就隨心而去，畢竟這張名單，他們真的無法昧著良心替它背書。

張善政下午出席台灣青年圓桌會議前受訪表示，他的臉書發文重點是要記得最高的目標為何，不管大家對國民黨的不分區名單怎麼想，總統票投韓國瑜才是重點。他說，這不是在止血，而是在鞏固韓國瑜的票。

張善政稍早在臉書粉絲團發文表示，看完各黨提出的不分區立委名單後，他對明年國民黨的選情更為憂心，因為太多人對國民黨的不分區名單失望。雖然有強棒，不過整體名單不夠多元代表性，甚至還會讓區域立委的選舉更為艱難。

張善政指出，但必須堅定記得明年選戰最優先的目標，就是下架總統蔡英文、下架民進黨。他只有一個念頭，那就是明年不能再讓蔡總統連任，因為那只是爽到蔡總統和民進黨，但痛苦到全中華民國人民。

張善政表示，行政失能、執政失敗也就罷了，民進黨在立法院一樣表現糟糕，成事不足、敗事有餘，絲毫不能反映民意，只會閉著眼睛順從黨意，通過一例一修、成立黑機關的許多惡法。所以，明年選舉立委選票若再投給民進黨，等同把手中選票丟到水裡。

張善政指出，雖然大家對不分區名單失望，但請堅定的相信韓國瑜和他，總統票務必要投給韓國瑜、張善政，區域立委票投給國民黨，政黨票就隨心而去，畢竟這張名單真的無法昧著良心替它背書，因為國民黨主席吳敦義也說過，若國民黨明年立委只有50幾席，將爭取「泛藍」其他政黨結盟，取得過半影響力。

張善政表示，只要韓國瑜當選明年的中華民國總統，一定會讓大家看到改變，他們一定會努力讓台灣重返國際舞台，讓人民有所期待。（編輯：林興盟）1081120