總統化解不分區僵局 中執會不到15分鐘通過名單

（中央社記者溫貴香台北14日電）民進黨不分區立委提名風波終於落幕，立法院長蘇嘉全與侄子立委蘇震清都不在名單之內。黨政高層透露，總統蔡英文出手後各派系各讓一步，危機暫除，但民進黨中央黨部與各派系互信薄弱，溝通機制應更細緻。

黨政人士指出，蔡總統在繁忙的國政與選舉行程中，抽空處理相關爭議，最終讓各派系達成共識，全體中執委以鼓掌方式，無異議通過34席不分區名單，與會中執委透露，從議案宣讀到鼓掌通過，不到15分鐘。

回顧這次的不分區立委提名，從提名委員會組成、到提出不分區立委名單，過程幾經波折。原本13日舉行的中執會延到今天上午召開，不過，下午1時許，會議宣布休息，下午4時再開，最後會議拖到晚上才結束，堪稱史上最長的中執會。

黨主席卓榮泰說，他手中的名單就有24個版本。過程中，各派系屢屢透過媒體放話，更讓協調過程增添變數。

對於從總統初選到不分區立委提名，中執會屢屢發生會議卡關的情況，民進高層歸納三大因素，大環境而言，總統初選過後，挺英、挺賴所引發的黨內派系裂痕尚待磨合；第二，行政院長是蘇貞昌、總統副手若是前行政院長賴清德，黨內非新蘇連的派系整個被弱化，派系失衡成為茶壺裡的風暴。

第三，不分區立委提名這一局，有人說是反蘇（貞昌）勢力大反撲，民進黨立委段宜康更在不分區立委名單通過後在臉書發文表示，名單終於出爐而且通過了。過程最受委屈的是蘇貞昌，為蘇貞昌抱屈。

黨政高層也說，檢討不分區立委提名風波，以不分區立委提名委員會的組成為例，文化部長鄭麗君入列，總統還特別提醒卓榮泰，行政機關代表要徵詢蘇貞昌。

該人士表示，持平而言，黨內互信基礎薄弱的情況下，任何一個動作或一句話都可能衍生負面的解讀，中央黨部與黨內各派系的溝通上應更細緻，同時也要更尊重總統，避免類似爭端不斷發生。

黨內人士表示，不分區立委提名爭議可以順利結束，其實總統競選辦公室操盤手、前行政院副院長林錫耀居間斡旋，在各派系間穿梭，功不可沒。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1081114