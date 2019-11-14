質疑聲浪大 國民黨15日開臨時常會變更不分區名單

國民黨公布不分區立委名單後，引發黨內青壯派不滿，台北市議員羅智強等人13日晚間到中央黨部靜坐抗議，14日上午國民黨主席吳敦義（中）進黨部前與他們對話，吳敦義說，不分區立委無法做到每人都滿意，他一路都沒有對不起任何人。中央社記者林俊耀攝 108年11月14日

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨昨天公布不分區立委名單，引發黨內反彈，國民黨今天中午時緊急通知明天將舉行臨時中常會，預計將調整不分區名單。據了解，黨主席吳敦義打算從第10退至14名，另外也傳有一派幕僚主張吳徹底退出。

遭黨內點名的吳斯懷、車宜靜、邱毅可能遭更換，吳敦義昨天下午自公開行程結束後即至位於台玻大樓的卸任副總統辦公室研議不分區名單，後也召集黨務主管商討調整方向；這是國民黨中常會核備不分區立委名單後，再召開臨時中常會變更名單的首例。

國民黨中常會昨天通過不分區名單，其中包括排名第4名的退將吳斯懷、排名第8名的前立委邱毅都因親中色彩濃厚，引爆外界質疑聲浪，黨內人士說，兩人曾發表許多不恰當言論，還都有影片為證，若民進黨真的以此為攻擊點，他們完全不知道該如何為黨辯護。

至於排名第12名的救國團主任葛永光的妻子車宜靜也遭點名，不少中常委說，黨內沒幾人認識車宜靜，甚至質疑車宜靜憑什麼列入安全名單。而黨主席吳敦義將自己列入安全名單，也遭到黨內議論。

不少青壯派議員昨晚至中央黨部靜坐至今天早上，希望黨中央修改名單，吳敦義一早前往探視，當時還態度強硬表示，不分區經過中常會通過，他不可能更動順序，對於自己列入安全名單的爭議，他回答，「以我的經歷，選總統過分嗎」。

原本外界研判已經沒有轉圜的餘地，但在中午左右國民黨發布通知，明天下午2時將召開臨時中常會，吳敦義也證實將調整不分區立委名單，他自己的排序會往後調。據了解，吳敦義下午自公開行程結束之後，就返回位於台玻大樓的卸任副總統辦公室討論不分區立委名單，初步規劃將自己調至第14名，另對於部分外界質疑聲浪較大的名單，則研議順序往後調。

據了解，有部分挺吳黨務人士為吳敦義抱不平，親自向吳敦義建議無需將自己的名次延後；但外傳黨內也有另一派建議，吳敦義應直接徹底退出不分區名單，為不分區爭議止血。

不過，最後的決定仍在吳敦義的一念之間，今天晚間至明天早上都可能還有變化。

遭黨內點名不合適的車宜靜由於是女性，若要撤換須由女性遞補，黨內人士表示，不分區立委推薦或自薦名單中，女性本就占少數，扣除已經被列入的，已寥寥無幾，要找出有亮點的人遞補，更是難上加難，因此現任新住民不分區立委林麗蟬是可能選項之一。

至於另一被點名的軍系代表吳斯懷，傳出可能被前國防部發言人羅紹和取代，但羅紹和意願不高，陸軍退役少將于北辰、海軍陸戰隊退役上將季麟連也是可能人選。

原本排在第10名的馬系前總統府發言人陳以信，後來掉出安全名單外，變成第16名，外傳陳以信也可能在這一波調整中重回安全名單內。

國民黨最終不分區立委名單將經明天中常會通過，並將在16日由中央委員行使同意權後定案，18日起至中選會登記。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1081114