郭台銘首度表態 籲政黨票投民眾黨親民黨

鴻海集團創辦人郭台銘14日表示，要讓更多人對台灣產業實力有光榮感，就要消除因藍綠惡鬥，經濟空轉的情形，他首度呼籲2020大選政黨票支持民眾黨、親民黨。（中央社檔案照片）

（中央社台北14日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天在臉書表示，要讓更多人對台灣產業實力有光榮感，就要消除因為藍綠惡鬥，經濟空轉的情形；因為人民都不欠國民黨、民進黨，他首度表態，呼籲2020大選政黨票支持民眾黨、親民黨。

郭台銘宣布退出2020年總統大選後，仍積極布局立委選舉，他今天在臉書貼文表示，當中華隊打贏韓國隊時，所有朋友都歡呼沸騰，街頭巷尾、社群媒體上充滿著捷報，讓他一直在思考為何棒球可以牽動全部台灣人的情緒。

他說，多年前一句「好想贏韓國」造成轟動，顯示台灣人有「想贏」的渴望外，全台灣人民對棒球有高度的榮譽感，支持棒球已經變成一種流行文化、一種信仰。台灣在經濟成就上是否也能來支漂亮的全壘打，如何持續讓台灣好的企業在國際的市場上被看見，讓更多人對於台灣的產業實力有光榮感，他相信對於全國人民在經濟上的發展會更有期待。

郭台銘進一步表示，台灣在產業上可否贏韓國，這麼多年來的競爭，台灣有傲視世界的成績，但也有在這麼多年中落後韓國的地方，在他提到東進，西和，南拓，北接的策略發展中，北接就是在於如何發展與日本更緊密的產業合作，在合縱連橫之間，在中美貿易戰之際，打造贏過韓國的勝利方程式。

他說，台灣一向在國際競爭中是企業力大於政府力，政治因為藍綠惡鬥，使得經濟空轉，法規落後，所以台灣人的榮譽感也只能支撐在少部分的產業中。而韓國在影視、文化、消費性產業上勝過台灣許多。

郭台銘表示，各政黨的不分區名單是反映是否能進步立法的一扇窗，相信台灣人的選擇，藍綠兩黨不過半，支持第三勢力進國會。

他也以標籤表態呼籲「政黨票請支持民眾黨親民黨」 、「不擔心政黨票因為人民都不欠國民黨民進黨」、「餅做大第三勢力才會贏」。（編輯：謝佳珍）1081114