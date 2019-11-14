民進黨不分區名單 吳玉琴列首位莊瑞雄第10

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北14日電）民進黨中執會今晚迅速通過不分區名單，現任不分區立委吳玉琴列第1名，前行政院長游錫堃列安全名單第7名；原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。

原排名第1的原住民族電視台國際新聞編譯洪簡廷卉被拿掉，原第2名的羅美玲改為第4名，第1名改為現任不分區立委吳玉琴，第2名則為綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰。

民進黨不分區立委名單一波三折；民進黨昨天下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單，但由於提名委員會對名單無法達成共識，中執會休息至今天上午11時30分繼續召開。後來，卓榮泰與黨內各派系代表約下午4時轉至總統官邸繼續協調，在總統蔡英文出手協調後，民進黨中執會晚間迅速通過。

黨內人士表示，海派一度傳出改列新北市議員何博文出任不分區立委，最後仍由三立主播林楚茵出線。外界質疑民進黨推動黨政軍退出媒體，反對政媒兩棲，結果媒體大亨卻指定自己的員工當不分區立委，不過，經過派系協調後，林楚茵仍入列。

前15名依序是，1現任不分區立委吳玉琴、2綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰、3社民黨前召集人范雲、4新住民代表羅美玲、5立委邱泰源、6立委周春米、7前行政院長游錫堃、8立委柯建銘、9立委管碧玲、10立委莊瑞雄、11民進黨中常委沈發惠、12新聞主播林楚茵、13立委施義芳、14前世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐、15台灣原住民族部落行動聯盟秘書長歐蜜偉浪。

第16名到第34名依序是，16桃園民政局長湯蕙禎、17立委陳靜敏、18會計師公會全聯會理事長黃奕睿、19前麥寮鄉長許忠富、20律師張菊芳、21中正大學教授呂建德、22兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜、23前台北市議員顏聖冠、24礁溪鄉農會總幹事李淑芬、25中醫師公會全聯會理事長柯富揚。

26藥師公會全聯會理事長黃金舜、27台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍、28前台灣勞工陣線協會理事長董建宏、29前立委林世嘉、30律師黃帝穎、31民進黨台北市黨部執行長趙心瑜、32台北市婦女新知協會理事長蔣念祖、33台灣新住民人權協會理事長楊聰榮、34民進黨新聞部主任楊懿珊。（編輯：謝佳珍）1081114