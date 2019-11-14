莊瑞雄願接不分區 蘇震清戰屏東第2選區

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）民進黨不分區立委名單今晚協調，原本表示不願接受不分區安排的立委莊瑞雄，在第2（屏南）選區座談會中，首度表態願接不分區；立委蘇震清也當場請大家支持自己選屏南立委。

屏東立委選情，因為立法院長蘇嘉全家族風暴戲劇性十足，蘇嘉全妻子洪恒珠10月27日成立競選總部宣布退出民進黨，要選屏東第1（屏北）選區立委，唯一可能退選是蘇震清也要選同選區立委，這讓已經提名鍾佳濱選第1選區的民進黨相當為難。

蘇嘉全為保姪子蘇震清進不分區立委，自己拒絕接受不分區安排，但蘇震清卻卡在誠美材掏空案，黨中央不願安排他進不分區，混沌局面一直到12日，總統蔡英文打電話給洪恒珠，答應照顧屏東人及重視她提的政見，終於勸退她。隨即傳出蘇震清在7日已將戶籍遷到第2選區的潮州鎮，而莊瑞雄可能被安排不分區，黨徵召蘇選第2選區。

昨天傳出莊瑞雄被排進不分區第13名，但從昨晚到今天上午，他都說不接受不分區安排，民進黨不分區提名委員會今天白天協調不成，晚上繼續協調，而今晚在東港舉行、為莊瑞雄辦的「東港小琉球」黨務座談會照常舉行，蘇震清先到，莊瑞雄晚上7時才到。

莊瑞雄一到就向選民表態自己接受黨中央不分區的安排，他表示，屏東下屆區域立委從3區變2區，黨中央有承諾民進黨原來席次不能降，原不分區立委周春米1席已保住，和蘇震清及鍾佳濱3人早就說好，2人選不分區，另1人就進不分區，把屏東3席補足。

莊瑞雄表示，因為鍾嘉佳濱排不進不分區，為了不讓屏東少1席，願接受協調去不分區，但目前提名委員會正在開會，不分區能不能通過不知道。

莊瑞雄說，如果進不分區，在東港、潮州和恆春等地的服務處都繼續為選民服務，到時第2選區到底誰選，如果是蘇震清要選，請大家支持蘇震清，不要去選國民黨。

蘇震清則向在場民眾說，為了讓屏東多1席，當初承諾是任何一人都可做不分區，為了不讓屏東減1席，莊瑞雄度量大，願接受不分區，「拜託大家挺我」，做伙拚一定贏，政治是歡喜做甘願承受，會做更好的建設。

蘇震清從昨天開始參加屏南地區的座談會，到今天晚上已經參加10多場，今晚除了東港外，還有南州和崁頂座談會，莊和蘇都出席向選民說明。

不過，對於這樣的轉變，地方有聲音，和莊瑞雄競爭黨內初選的前立委鄭朝明向黨部表示，既然黨不照機制走，他也要登記參選。（編輯：黃世雅）1081114