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藍不分區名單引質疑
國民黨13日公布不分區立委名單，引發內部批評及外界質疑。
藍不分區名單引質疑
新聞專題
藍不分區名單引質疑1/17

國民黨不分區將調整 吳敦義退居14邱毅吳斯懷恐出局

最新更新：2019/11/14 18:23
國民黨13日通過不分區立委名單，引發黨內反彈。知情人士透露，黨主席吳敦義（左）名次將由10名改為14名；退將吳斯懷（中）、前立委邱毅（右）、車宜靜可能撤換。（中央社檔案照片）
國民黨13日通過不分區立委名單，引發黨內反彈。知情人士透露，黨主席吳敦義（左）名次將由10名改為14名；退將吳斯懷（中）、前立委邱毅（右）、車宜靜可能撤換。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨昨天通過不分區立委名單，引發黨內反彈，明天將召開臨時中常會重啟討論。知情人士今天透露，黨主席吳敦義名次將由10名改為14名；另外，昨天中常委也點名邱毅、吳斯懷、車宜靜應撤換。

國民黨中常會昨天通過不分區立委名單，第1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

這份名單引發黨內反彈，青壯派議員昨天晚間至黨中央靜坐抗議，昨天中常會上也受到不少中常委質疑，其中最具爭議的就是車宜靜、邱毅和吳斯懷。

國民黨中常會13日通過不分區立委名單，引發黨內反彈，其中最具爭議的就是車宜靜、邱毅和吳斯懷。（中央社製圖）
國民黨中常會13日通過不分區立委名單，引發黨內反彈，其中最具爭議的就是車宜靜、邱毅和吳斯懷。（中央社製圖）

不具名中常委指出，常委反映不認識車宜靜，也不知道她對國民黨的貢獻為何，不明白為什麼可以列在不分區安全名單內；而吳斯懷和邱毅親中色彩濃，更有不少爭議性言論，還都有影片為證，只要綠營以此攻擊，他們想要幫忙辯護都沒辦法。

國民黨中午發出臨時中常會開會通知，黨內人士表示，趕在16日中央委員行使同意權之前開會，就是為調整不分區名單做準備。吳敦義下午也證實，將把自己的名次往後調；知情人士說，吳敦義將改列14名。

黨內傳出軍系系統的吳斯懷可能由前國防部發言人羅紹和取代，另也傳出海軍陸戰隊退役上將季麟連也有機會。

至於車宜靜傳將由現任不分區立委林麗蟬取代；但林麗蟬受訪時表示，她尚未接獲通知。

此外，原本排在第10名的馬系前總統府發言人陳以信在最後版本掉出安全名單外的第16名，外傳陳以信也可能在這一波調整中重回安全名單內。（編輯：謝佳珍）1081114

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