民進黨中執會討論不分區卡關 轉往總統官邸協調

民進黨不分區立委名單14日持續卡關，黨內人士表示，排名首位的原住民族電視台國際新聞編譯洪簡廷卉（左）、立委莊瑞雄由參選區域立委改不分區（中）、新北市議員何博文（右）取代主播林楚茵等爭議未解。（左圖取自行政院青年諮詢委員會網頁advisory.yda.gov.tw，中及右圖為中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北14日電）民進黨中執會今天開會討論不分區立委名單，持續卡關，黨內人士表示，因名單有五大爭點待釐清，會議於下午1時許休息後，黨主席卓榮泰與黨內各派系代表轉往總統官邸繼續溝通協調。

民進黨昨天下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單，但後來經中執委同意，中執會休息至今天上午11時30分繼續召開。

民進黨中執會今天上午11時30分繼續召開，但因黨內對於不分區立委名單草案有不同意見，民進黨秘書長羅文嘉下午1時許，代表卓榮泰宣布休息到下午4時繼續開會。不過，到目前會議尚未進行。

與會者表示，不分區名單還有一些爭議未解，包括莊瑞雄由參選區域立委改為不分區，以及徵召立委蘇震清選區域立委的部分，尚需凝聚共識，另外海派可能改推新北市議員何博文，取代原列入安全名單的林楚茵。

其他包括排名首位的原住民族電視台國際新聞編譯洪簡廷卉，遭質疑與國民黨關係匪淺。排名第2的新住民代表羅美玲是國民黨籍前南投縣議長吳棋祥的太太，列不分區也遭質疑。

中執會休息後，卓榮泰針對有爭議的人選部分，聽取相關人士意見，後來，卓榮泰與黨內各派系代表轉至總統官邸繼續協調。（編輯：謝佳珍）1081114