台灣基進不分區立委 成令方列第一

台灣基進14日公布提名7名不分區立委，第1名是前高醫性別所教授成令方，她說，雖然自己是政治素人，但是年輕時就參與社會運動，社會使命的驅使，願意為台灣的未來努力。（台灣基進提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）台灣基進今天公布提名7名不分區立委，第1名是前高醫性別所教授成令方，其次是主席陳奕齊，特別的是7人名單中就有兩名醫師，代表職場性平及公共安全維護。

日前台灣基進表示會提名6名不分區立委，但今天發布要提名7人，特別的是第3名留空，基進指出，仍在積極爭取「正確人選」，預計明晚會有最終結果。

基進目前公布的名單，第1名是前高雄醫學大學性別所教授成令方、第2名台灣基進主席陳奕齊、第3名留空、第4名是血管外科醫師吳欣岱、第5名高雄氣爆自救會會長醫師陳冠榮、第6名「外國代理人法」起草人何澄輝、第7台灣基進組織部主任李雨蓁。

台灣基進14日公布提名7名不分區立委，第4名是血管外科醫師吳欣岱，她表示，對於目前詭變的國際情勢，擔心台灣的未來，願意挺身盡一己之力。（台灣基進提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月14日

成令方表示，雖然是政治素人，但是年輕時就參與社會運動，從美麗島事件、野百合到太陽花學運沒有缺席。她告訴中央社記者，面對中國無孔不入的滲透，從宮廟、農會系統甚至學界，她有強烈的亡國感、社會使命的驅使，願意為台灣的未來努力。

成令方擁有英國艾塞克斯大學博士學位，長期參與社會運動，曾任高雄醫學大學性別研究所所長。

此外，這份名單中有兩名醫界出身。吳欣岱是血管外科醫師，她接受中央社記者電話採訪指出，當了媽媽後很關心台灣的未來，尤其有強烈的亡國感，對於目前詭變的國際情勢，擔心台灣的未來，願意挺身盡一己之力，即使再忙碌也願意為捍衛國家而努力。

同樣醫師出身，陳冠榮曾是前高雄81氣爆自救會會長；陳冠榮的父親也在氣爆中罹難，面對嚴重的氣爆死傷，他扛起自救會的責任，從受害者的權益出發也關注重建和公共安全事務是受青睞的主因。

陳奕齊表示，2020大選的目標是進軍國會並組成「第2個本土黨團」，所以基進一定要爭取政黨票，鎖定5%門檻並獲至少兩席立委席次，再加上台中第2選區立委參選人陳柏惟，就能合組黨團，國會也會將出現一支具有年輕戰力的堅定本土力量。（編輯：黃世雅）1081114

台灣基進14日公布不分區立委提名名單，第2名是主席陳奕齊，他說，2020大選的目標是進軍國會並組成「第2個本土黨團」，所以基進一定要爭取政黨票。（台灣基進提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月14日

台灣基進黨提名不分區立委名單：