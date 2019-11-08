親民黨公布2020區域立委 全台提名7人

親民黨8日公布2020區域立委名單，總共提名7人，包含已故前秘書長秦金生女兒秦詩雁（右）外，還有前棒球選手賴建豪（左）等人。（左圖取自賴建豪臉書facebook.com，右圖為中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北8日電）親民黨今天公布2020區域立委名單，除已故前秘書長秦金生女兒秦詩雁外，還有前棒球選手賴建豪等人。親民黨共提名7人，新北市、新竹縣、高雄市各提名1人，台中市提名4人。

親民黨提名區域立委參選人，分別是法律學者石人仁參選新北市第6選區（板橋西區）、前台積電工程師傅家賢參選新竹縣第2選區（竹東）、科技出身的黃朝淵參選台中第1選區（大甲、大安、外埔、清水及梧棲）、律師王全中參選台中市第4選區（西屯、南屯）。

此外，前棒球選手賴建豪參選台中市第5選區（北屯、北區）、律師吳光中參選台中市第6選區（ 中西東南區），秦詩雁則參選高雄第7選區（鳳山區）。

親民黨發布新聞稿指出，7名參選人不但年輕有活力，也在專業領域中扮演中流砥柱角色，對於犧牲奉獻及為民服務有極大的熱忱，未來將秉持務實專業的態度服務民眾。（編輯：林興盟）1081108