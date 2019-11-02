聯合第三勢力 徐永明：與民眾黨有合作空間

時代力量立委黃國昌（左2）2日陪同新北市第12選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區）時代力量立委參選人賴嘉倫（左）到汐止中正市場拜票，爭取選民支持。中央社記者黃旭昇新北攝 108年11月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）時力黨主席徐永明與立委黃國昌今天陪同立委參選人賴嘉倫拜票，黃國昌說，整個第三勢力加起來不會輸藍綠；徐永明指出與民眾黨有合作空間，但盼民眾黨主席柯文哲對囤房稅表態。

徐永明與黃國昌今天陪同時代力量黨新北市第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區）立法委員參選人賴嘉倫前往汐止中正市場拜票。

黃國昌表示，汐止地區選舉風氣因為時代力量的介入已在改變。他感謝4年前立委選舉鄉親與民眾的支持，也希望繼續支持賴嘉倫，給新人一個機會。

有關不分區立委方面，黃國昌表示時力會推出好的人才與政策，時力價值很清楚，選民也會清楚了解，這幾年是哪個政黨在國會裡扮演強力監督角色。

黃國昌批評，國民黨作為在野黨是不及格的，時力對於執政黨的執政缺失與腐敗，從未放棄監督角色。時代力量作為獨立政黨，與其他黨派都是理性競爭關係，台灣需要的是新的國會改革。

他強調，時力堅持理性問政價值，如果整個第三勢力的力量加起來，不會輸給國民黨與民進黨，台灣社會需要的是理性中道問政，理性監督的力量。

針對記者詢問，希望自己排在不分區立委第幾名。黃國昌說，重要的不是個人意願問題，自己已在多個場合闡述「台灣的下一步」觀點，他希望新的國會有新的團隊，不再是滿滿的權力傲慢。

徐永明接受媒體聯訪表示，這屆時代力量政黨票有70萬，經過這幾年的耕耘，相信下一屆可破百萬票，在原有問政扎實的基礎往上努力，並推出優秀人選與其他政黨良性競爭。

至於不分區立委排名，徐永明強調黨內會討論並考量個人意願、政黨發展，提出優秀名單，讓選民有更好選擇。有信心名單會比其他政黨更亮眼。他指出，與台灣民眾黨有合作空間，不過也希望台灣民眾黨主席柯文哲對於囤房稅議題表態。

賴嘉倫指出，在汐止區與金山區、萬里區都會爭取支持民眾第一線的接觸，也會加強面對面的拜訪與拉票。（編輯：洪學廣）1081102