藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

國民黨與民進黨總統參選人都與新北有很深淵源，高雄市長韓國瑜（左）人生及問政路都從中和展開，而尋求連任的總統蔡英文戶籍在永和區，曾參選新北市長，熟悉新北各地政治生態。（中央社檔案照片）

2020立委選戰（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市是選票最多縣市，立法委員選舉兵家必爭，而兩大黨總統參選人都與新北淵源深，選前戰況激烈，在「母雞帶小雞」效應下，新北12席立委，國民黨拚坐7望8，民進黨守9搶10。

此外，各黨初選後，各選舉區戰將出列，展開密集拜票及造勢活動，台灣民眾黨及時代力量等第3勢力也兵分多路拓展版圖，對中國國民黨與民主進步黨形成一定程度壓力，選情更撲朔迷離。

12選區中不乏「政二代」，如第1選區（淡水區、八里區、三芝區、石門區、林口區與泰山區）民進黨籍立法委員呂孫綾父親是總統府國策顧問呂子昌，曾任台北縣議員及新北市議員，地方實力雄厚，而國民黨對手洪孟楷的母親為前立委郭素春，來勢洶洶。

第5選區（主要為樹林區、鶯歌區）民進黨籍立委蘇巧慧父親是行政院長蘇貞昌、第8選區（中和區）立委參選人邱烽堯父親是前台北縣中和市長邱垂益、前立委賴勁麟女兒賴品妤角逐第12選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區），而代表台灣民眾黨參選第3選區（三重區）的民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚也衝擊民進黨籍立委余天選情。

第10選區（土城區、三峽區）無黨籍立委參選人李縉穎是前立委李嘉進兒子，獲鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲合體拍宣傳照加持，以「郭家軍」身分參選，受外界矚目。

除兩大黨，新黨、民眾黨、時代力量、安定力量、喜樂島聯盟與一邊一國行動黨等都動員參選，國民黨新北市黨部主任委員李乾龍以三重為例表示，李旻蔚長年陪父親服務選民，除李余典基本盤，也可能拉到不少中間選民及年輕選票，實力不可小覷。

不過，李乾龍分析，新北選情仍屬藍綠對決，「小雞」們除要勤跑拜票，「母雞」效應更是關鍵。

新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫及總統參選人韓國瑜3隻「母雞」力挺國民黨新北市立委參選人。（國民黨新北市黨部提供）

藍營方面，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫及總統參選人韓國瑜3隻「母雞」力挺，尤其施政滿意度高的侯友宜是最強母雞，只要全力投入輔選，就能發揮最強戰力。

無獨有偶，兩黨總統參選人都與新北有很深淵源，韓國瑜人生及問政路都從中和展開，而尋求連任的總統蔡英文戶籍在永和區，曾參選新北市長，熟悉新北各地政治生態。

李乾龍表示，朱立倫目前以新北為主要輔選重點，韓國瑜11月中旬到雙北造勢，屆時將可有效拉抬立委選情，選情審慎樂觀，即使不能「全壘打」12席全上，也希望達到坐7望8成績。

綠營方面，除蔡總統是熟悉新北戰場的戰將，曾任台北縣長的蘇貞昌握有行政優勢，對立委選情也有加分效果。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，主要觀察選區多處於類似「三腳督」區域，例如三重因李旻蔚參選，可能瓜分綠營票源，選情從相對穩定驟變為膠著；淡水選情原本就已緊繃，加上時力推人選搶票，也讓選情更值得關注。

民進黨新北市黨部執行長李建興說，在中央政府全力支援及蔡總統發揮「母雞」效應下，新北立委選情審慎樂觀。（民進黨新北市黨部提供）

傳統上藍大於綠的中和堪稱是「韓粉」大本營，李建興指出，雖是艱困選區，但民進黨籍立委江永昌形象及問政表現佳，勤於經營基層，服務品質贏得不錯評價，仍有機會連任成功。

李建興說，在中央政府全力支援及蔡總統發揮「母雞」效應下，新北選情審慎樂觀，例如賴品妤形象被看好，加上勤跑拜票，有機會為民進黨再下一城；選戰目標力守現有9席立委，進而搶進10席以上。（編輯：李明宗）1081103