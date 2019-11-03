民眾黨插足三重 余天強碰李翁月娥打硬仗

民進黨立委余天（圖）競選連任，台灣民眾黨首度推人參選，恐分食票源，加上國民黨禮讓新北市議員李翁月娥參選，預估將有一場硬仗要打。圖為余天今年3月參與立委補選揮舞戰旗。中央社記者王鴻國攝 108年11月3日

2020立委選戰（中央社記者王鴻國新北3日電）民主進步黨籍新北市第3選舉區立法委員余天從歌壇轉政壇，一直是選戰常勝軍，甚至力抗「韓流」贏得立委補選，但遭遇民眾黨分食票源，又面對深耕基層對手李翁月娥，將有硬仗。

第3選區（三重區）被民進黨視為民主聖地，長久以來就是綠營票倉，余天獲民進黨提名首戰區域立委就在三重，一戰成名，除有堅強的綠營死忠支持者力挺，強大知名度是余天展現空戰優勢關鍵。

余天今年3月代表民進黨角逐三重立委補選，即使中國國民黨總統參選人韓國瑜「韓流」威力強大，余天仍力退國民黨對手，現在尋求連任卻遭遇同黨新北市議員李余典女兒李旻蔚代表台灣民眾黨爭食票源。

李余典是地方政治家族，基本盤票源穩定，基層實力不容忽視。面對綠營票源恐分裂，不禁讓余天感嘆，三重要從穩定樂觀情勢驟成艱困膠著。

不過，民進黨新北市黨部執行長李建興表示，李旻蔚確實是選情主要變數，但余天女兒罹癌，讓余天在選舉及照顧家人蠟燭兩頭燒，反而可能讓綠營激起危機意識，進而踴躍投票，仍有信心贏得選舉。

至於民眾黨在三重是否有票房，總統蔡英文及余天三重區聯合競選總部主任委員陳啟能表示，綠營支持者很死忠，李余典雖有基本盤，但是否移轉到李旻蔚仍待觀察；如果時代力量不推人角逐，只要余天持續發揮立委補選時的奮戰精神，樂觀預期綠營票源仍可有效凝聚。

民主進步黨籍新北市第3選舉區（三重區）立法委員余天從歌壇轉政壇，一直是選戰常勝軍，但將面對深耕基層的對手李翁月娥（中），將有一場硬仗。（李翁月娥提供）中央社記者王鴻國傳真 108年11月3日

不過，余天的挑戰不只李旻蔚，另一對手深耕基層的「陸軍」實力不容小覷；國民黨未在三重推人參選，反而禮讓新北市議員、曾任新北市改制前第3、4屆蘆洲市長的李翁月娥出馬。

李建興表示，李翁月娥有不容輕忽的地方實力，但仔細分析，李翁月娥基本盤主要在蘆洲，雖在三重也有豐沛基層實力，但在票源綠大於藍情勢下，三重仍相對穩定。

國民黨新北市黨部主委、曾任新北市改制前三重市長的李乾龍指出，李旻蔚可能拉到不少中間及年輕選票，李余典基本盤會轉移多少到女兒是值得觀察的重點，如果保守估計6、7成票源流向李旻蔚，就會明顯拉到余天的綠營選票，以李翁月娥深耕基層實力雄厚，預估選情將審慎樂觀。（編輯：李明宗）1081103