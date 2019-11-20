宣明智列親民黨不分區 郭台銘一句話打動他

（中央社記者郭建伸台北20日電）親民黨今天公布不分區名單，其中最大亮點是聯電榮譽副董事長宣明智。他受訪時不諱言，親民黨主席宋楚瑜多年前就曾想說服他當立委，並坦言這次擔任立委，「郭董是很重要的因素」。

宣明智日前曾在國民黨內總統初選時力挺鴻海創辦人郭台銘，媒體詢問，郭台銘是否是參選因素？宣明智說，「郭董是很重要的因素」，因為郭台銘退選總統，他們一直關懷是否有良好政策。他說，政治是最大的公益，公益要靠良好的政策才能推動，良好政策要靠立法院。

宣明智說，考慮擔任不分區立委的時間滿匆促的，但考慮很決斷，但因為他從事公益多年，「能夠有一個機會替大家做更多事情，我要掌握這個機會」。

媒體追問，是否代表郭家軍？是否跟郭台銘討論過？宣明智表示，他代表自己跟科技業，希望台灣科技能夠進步創新，並揚名國際。他說，立法院運作他絕對不熟悉，但他學習速度很快。

宣明智說，親民黨主席宋楚瑜15年前曾到他家，待了2個小時，希望他能擔任親民黨不分區立委；當時他忙於別的事情，並沒有答應，但後來他看著國家「挺亂的」，他希望能藉這機會盡一份心，多一份參與。

宣明智說，宋楚瑜跟郭台銘都有向他表達「他們的希望」，他予以尊重，盼自己能夠做大一點的事。

媒體追問，郭台銘是否說了什麼打動擔任立委？宣明智說，郭台銘說他都願意為了國家貢獻、捐錢，「把自己都捐出去了，宣明智你做什麼？」

此時宋楚瑜則在一旁補充，「老宣，你也要講我怎麼打動你的！」引得現場哄堂大笑。不過宋楚瑜也說，盼宣明智能為科技立法做出集體貢獻。（編輯：蘇龍麒）1081120