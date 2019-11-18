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郭台銘陪李縉穎登記選立委 肯定宋楚瑜能力

最新更新：2019/11/18 14:39
鴻海集團創辦人郭台銘（前左3）18日上午開車陪同無黨籍立委參選人李縉穎（前左2）登記參選。中央社記者葉臻攝　108年11月18日
鴻海集團創辦人郭台銘（前左3）18日上午開車陪同無黨籍立委參選人李縉穎（前左2）登記參選。中央社記者葉臻攝　108年11月18日

（中央社記者葉臻新北18日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天開車陪無黨籍新北市第10選舉區（土城區、三峽區）立法委員參選人李縉穎登記參選時說，親民黨總統參選人宋楚瑜能做事，台灣現在需要老成持重的人帶領。

媒體聯訪郭台銘，總統選舉、不分區立委選舉支持哪黨；郭台銘表示，內部還在開會，目前偏向於一定要認同中華民國。

他說，他在送給宋楚瑜的花籃祝賀「堅守經濟繁榮乃全民之福祉，信奉民主自由為興邦之根基」就是他的理念，只要符合、跟他理念相同，是中華民國派，「我會呼籲選民去選這些好的候選人」。

郭台銘也稱讚宋楚瑜格局、深度和國際觀，他說，宋楚瑜年紀雖較大，但有做事能力，大家可看看政績，「台灣在這個時候，需要一個老成持重的人來帶，這不是壞事」，他則會專注在國會，替年輕人立法、發聲。

郭台銘表示，投票是個人意願，但希望立法院不要一黨獨大；兩大黨都不過半，小黨才有生存空間，可有些刺激作用，否則很多法律被碾壓式通過，沒討論空間不好。

此外，郭台銘說，如果李縉穎當選，李縉穎有前立委、父親李嘉進、前立委盧嘉辰，「加上一個郭台銘」，1人當選4人服務，物超所值。

郭台銘說，他會推動「城三科學園區」，土城、三峽要面臨整個經濟結構轉型，解決年輕人低薪、失業問題，讓年輕人有房住。（編輯：李明宗）1081118

鴻海創辦人郭台銘（駕駛座）18日上午親自開著競選宣傳車，陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（副駕駛座）至新北市選舉委員會辦理登記。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
鴻海創辦人郭台銘（駕駛座）18日上午親自開著競選宣傳車，陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（副駕駛座）至新北市選舉委員會辦理登記。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
鴻海創辦人郭台銘（右2）18日陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（中）登記參選，前立委盧嘉辰（右）、李縉穎的父親李嘉進（左）也出席力挺。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
鴻海創辦人郭台銘（右2）18日陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（中）登記參選，前立委盧嘉辰（右）、李縉穎的父親李嘉進（左）也出席力挺。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）18日上午陪同無黨籍立委參選人李縉穎（前右）登記參選，郭台銘接受媒體聯訪表示，會專注在國會，替年輕人立法、發聲。中央社記者葉臻攝　108年11月18日
鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）18日上午陪同無黨籍立委參選人李縉穎（前右）登記參選，郭台銘接受媒體聯訪表示，會專注在國會，替年輕人立法、發聲。中央社記者葉臻攝　108年11月18日
鴻海創辦人郭台銘（前左2）18日陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（前左2）至新北市選舉委員會辦理登記。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
鴻海創辦人郭台銘（前左2）18日陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（前左2）至新北市選舉委員會辦理登記。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
前立委林鴻池（右2）18日陪同國民黨立委參選人柯志恩（右3）登記參選，並致贈他書寫的「誠正專勤」字畫。中央社記者葉臻攝　108年11月18日
前立委林鴻池（右2）18日陪同國民黨立委參選人柯志恩（右3）登記參選，並致贈他書寫的「誠正專勤」字畫。中央社記者葉臻攝　108年11月18日
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