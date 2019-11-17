國民黨不分區名單爭議 吳敦義：公正公開

（中央社記者黃麗芸台北17日電）中國國民黨不分區立委名單引發基層反彈，雖然昨天定案，但仍無法止住黨內不滿。國民黨主席吳敦義今天表示，這是經黨內嚴謹程序，且公正、公開，並非一人可做的決定。

國民黨北市南港、內湖區立委李彥秀今天成立競選總部，包括吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕和高雄市副市長李四川等人都到場力挺。

媒體會前聯訪詢問關於國民黨不分區立委名單爭議，是否會影響到政黨票。吳敦義認為不會，並說這次是改變過去作法，並舉過去都是王金平排第一名，但這次是經黨內審查委員會7人小組審查核可，再由中常會決定次序，最後由中央委員昨天全體會議決定，程序嚴謹且機密，不是一人可做的決定。

吳敦義說，過去國民黨主席都是提名自己參選總統，但他過去已當過行政院長和副總統，所以放棄、不爭選總統。

話鋒一轉，吳敦義表示，若自己進國會，可帶頭讓未來韓政府的國家政策、預算和法律獲立法院全力支持，重申不分區立委名單的程序是公正、公開，對於部分未得償所願者當然會不服氣，但有些人則寬懷不計較，這是無可逃避的情況，希望大家對民主政治要有信心。

吳敦義隨後致詞也說，蔡政府任內經濟蕭條、觀光旅遊數字也不斷減少，並舉兩岸經濟合作架構協議(ECFA)即將10年期滿，若不再和中國大陸談判，恐將期滿廢止。

他最後呼籲大家力挺國民黨立委參選人，希望達成立法院過半至60席的目標，進而選出最合適的人當立法院長，支持韓政府的政策。

郝龍斌接受媒體聯訪時說，這次國民黨不分區立委名單不被社會接受，也未反映基層黨員心聲，這是不爭的事實。直指青年和勞工代表都未在安全名單內，相當遺憾；且將謝龍介排在第15名，也給人不當聯想，希望在18日前可提出更符合民意的名單，因為這將影響總統和區域立委的選舉。

朱立倫致詞時表示，希望全力衝刺選前最後8週，支持國民黨參選人，並說「政黨票就算你有再多不滿、你再幹，請你投給中國國民黨，拜託大家放下小我、放下自我，不要自私，以大我為考量，以中華民國為考量」，認為最後關頭只有團結一致才有未來。

他另外指出，內湖、南港和新北市汐止是共同生活圈，並說自己和郝龍斌在市長任內都已經要定案民生汐止線第一期，這可解決一部分內科塞車問題，但台北市長柯文哲竟說這是「盲腸」。（編輯：李亨山）1081117