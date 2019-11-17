更多編輯台推薦新聞：
選情分析／台南6選區 洪秀柱挑戰王定宇話題多
政治

選情分析／台南6選區 洪秀柱挑戰王定宇話題多

一週大事／香港反送中衝突升級、12強中華隊失奧運門票

一週大事／香港反送中衝突升級、12強中華隊失奧運門票

韓國2019最受歡迎美食 台灣黑糖珍奶正夯
生活

韓國2019最受歡迎美食 台灣黑糖珍奶正夯

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
國民黨調整不分區名單
國民黨13日公布不分區立委名單，引發內部批評及外界質疑。國民黨15日召開臨時中常會，重新調整名單，第1名改為現任立委曾銘宗，國民黨主席吳敦義排名確定由第10退至第14名。
國民黨調整不分區名單
新聞專題
國民黨調整不分區名單1/21

國民黨不分區名單爭議 吳敦義：公正公開

最新更新：2019/11/17 12:45
國民黨第20屆中央委員會第三次全體會議16日在中央黨部召開，國民黨主席吳敦義（中）出席。中央社記者謝佳璋攝　108年11月16日
國民黨第20屆中央委員會第三次全體會議16日在中央黨部召開，國民黨主席吳敦義（中）出席。中央社記者謝佳璋攝　108年11月16日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）中國國民黨不分區立委名單引發基層反彈，雖然昨天定案，但仍無法止住黨內不滿。國民黨主席吳敦義今天表示，這是經黨內嚴謹程序，且公正、公開，並非一人可做的決定。

國民黨北市南港、內湖區立委李彥秀今天成立競選總部，包括吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫、台中市長盧秀燕和高雄市副市長李四川等人都到場力挺。

媒體會前聯訪詢問關於國民黨不分區立委名單爭議，是否會影響到政黨票。吳敦義認為不會，並說這次是改變過去作法，並舉過去都是王金平排第一名，但這次是經黨內審查委員會7人小組審查核可，再由中常會決定次序，最後由中央委員昨天全體會議決定，程序嚴謹且機密，不是一人可做的決定。

吳敦義說，過去國民黨主席都是提名自己參選總統，但他過去已當過行政院長和副總統，所以放棄、不爭選總統。

話鋒一轉，吳敦義表示，若自己進國會，可帶頭讓未來韓政府的國家政策、預算和法律獲立法院全力支持，重申不分區立委名單的程序是公正、公開，對於部分未得償所願者當然會不服氣，但有些人則寬懷不計較，這是無可逃避的情況，希望大家對民主政治要有信心。

吳敦義隨後致詞也說，蔡政府任內經濟蕭條、觀光旅遊數字也不斷減少，並舉兩岸經濟合作架構協議(ECFA)即將10年期滿，若不再和中國大陸談判，恐將期滿廢止。

他最後呼籲大家力挺國民黨立委參選人，希望達成立法院過半至60席的目標，進而選出最合適的人當立法院長，支持韓政府的政策。

郝龍斌接受媒體聯訪時說，這次國民黨不分區立委名單不被社會接受，也未反映基層黨員心聲，這是不爭的事實。直指青年和勞工代表都未在安全名單內，相當遺憾；且將謝龍介排在第15名，也給人不當聯想，希望在18日前可提出更符合民意的名單，因為這將影響總統和區域立委的選舉。

朱立倫致詞時表示，希望全力衝刺選前最後8週，支持國民黨參選人，並說「政黨票就算你有再多不滿、你再幹，請你投給中國國民黨，拜託大家放下小我、放下自我，不要自私，以大我為考量，以中華民國為考量」，認為最後關頭只有團結一致才有未來。

他另外指出，內湖、南港和新北市汐止是共同生活圈，並說自己和郝龍斌在市長任內都已經要定案民生汐止線第一期，這可解決一部分內科塞車問題，但台北市長柯文哲竟說這是「盲腸」。（編輯：李亨山）1081117

延伸閱讀
不分區名單爭議聲中底定 藍營仍暗潮洶湧國民黨不分區名單 韓國瑜：和民眾期待有落差國民黨不分區投票 33人通過張顯耀被刷掉
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報