國民黨不分區偏離民意 朱立倫：外界一片罵聲

前新北市長朱立倫（圖）17日受訪表示，國民黨不分區立委名單公布後，他聽到外界一片罵聲，且跟民意差距很遠，但他還是要拜託大家，罵完、氣完之後，還是要把票投給總統參選人韓國瑜。中央社記者郭日曉攝 108年11月17日

（中央社記者游凱翔台北17日電）國民黨不分區立委名單惹議，前新北市長朱立倫今天兩度表示，名單公布後，他聽到外界一片罵聲，更難聽一點就是「幹聲連連」，且跟民意差距很遠，更讓年輕人、新住民失望。

尋求連任的國民黨籍立委參選人蔣萬安競選總部成立大會上午舉行，國民黨副主席郝龍斌、中央委員連勝文、朱立倫、台中市長盧秀燕、前總統馬英九、黨主席吳敦義、副總統參選人張善政、台南市黨部主委謝龍介等人與會；但僅吳敦義與馬英九同台，連勝文、朱立倫及張善政均未與吳敦義同台。

針對不分區立委名單議題，朱立倫事前受訪時兩度表示，這份名單公布後，他與他的朋友都聽到外界罵聲連連，更難聽一點就是「幹聲連連」，並不能否認與民意差距很遠的事實，且讓年輕人、新住民失望。但他還是要拜託大家，罵完、氣完之後，還是要把票投給總統參選人韓國瑜。

由於謝龍介昨天表示，「很多朋友建議他退出不分區，如果國會一定要靠韓粉才能過半，讓他思考兩天」，媒體上午詢問此議題。謝龍介受訪回應，他還有近兩天的時間可以思考，也一直在思考如何讓韓國瑜當選總統、國會席次真正極大化，但他一定會做出最周全思考，若他擺在這個位置造成無法國會過半，「我也怕承擔不起」。

連勝文則說，謝龍介不管在政治、文化各方面都是傑出人選，立委排序應該要前面一點，才有辦法真正號召得到支持；朱立倫則說，他會勸謝龍介不要退出立委選舉。

此外，退將吳斯懷被列為國民黨不分區名單引起爭議。朱立倫表示，名單中有爭議性的人選有好幾位，但他不想針對任何人，既然名單已經定案，還是要以整個中華民國、國家發展為考量。

媒體也詢問連勝文，名單中出現吳斯懷是否遭到中國綁架。連勝文回應，中國當局現在忙香港的事情都來不及了，應該沒有空理國民黨及不分區立委。

儘管不分區立委名單雜音多，吳敦義在台上致詞時仍不忘批評總統蔡英文，他指出，民進黨執政三年多來讓人失望，不僅治安不好，就連台北市許久沒出現的殺人分屍案，在蔡總統任內也發生華山分屍案，除此之外，就連經濟發展也跟過去不能比。（編輯：楊凱翔）1081117