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國民黨不分區名單 韓國瑜：和民眾期待有落差

最新更新：2019/11/16 17:20
國民黨總統參選人韓國瑜（後中）16日到新北市議會和多名前任及現任議員座談，受到熱烈歡迎，現場高喊「凍蒜」等口號，氣氛熱烈。中央社記者王鴻國攝　108年11月16日
國民黨總統參選人韓國瑜（後中）16日到新北市議會和多名前任及現任議員座談，受到熱烈歡迎，現場高喊「凍蒜」等口號，氣氛熱烈。中央社記者王鴻國攝　108年11月16日

（中央社記者余祥新北16日電）國民黨不分區立委名單今天底定，國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，名單和民眾期待有落差，但選舉在即，拜託大家政黨票支持國民黨，黨一定要走向改革，大力栽培年輕人。

國民黨上午召開中央委員會第三次全體會議，針對34席不分區立委提名名單行使同意權，前陸委會副主委張顯耀不同意票過半遭否決，其他33人通過。

韓國瑜傾聽之旅今天走訪新北，下午接受媒體聯訪時坦言，不分區名單和民眾期待有落差，但選舉在即，拜託支持者支持國民黨總統、立委參選人和政黨票，最重要的是國民黨未來一定要走向改革的道路，大力栽培下一代年輕人，讓更多新血加入國民黨。

傾聽之旅到新北，但仍未與新北市長侯友宜合體，韓國瑜說，新北市很大，侯友宜很忙，大家不用太多聯想，漢子（侯友宜）、禿子、燕子（台中市長盧秀燕）的感情禁得起考驗。

韓國瑜陣營昨天公布房產買賣資料，但遭外界質疑少報坪數，韓國瑜說，昨天晚上都有補充，因為過去沒有盤整過。

他並預告，國政顧問團下週將公布幼兒政策。（編輯：黃瑞弘）1081116

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