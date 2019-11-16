不分區名單爭議聲中底定 藍營仍暗潮洶湧

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨不分區立委名單引發基層反彈，今天定案。黨內人士分析，名單調整後送中央委員會行使同意權，除了張顯耀被刷掉外，幾個被點名的爭議人選，得票都不好看，加上韓郝連系統的反彈，藍營內部仍暗潮洶湧。

國民黨主席吳敦義主導的不分區名單引發黨內極大爭議，迫使黨中央調整名單，吳敦義排名從第10降到14，前立委邱毅自動退出，但仍無法完全止住黨內不滿。國民黨今天召開中央委員會議，對不分區名單行使同意權，除前陸委會副主委張顯耀不同意票過半遭到否決、創下國民黨首例外，其他過關但被點名有爭議的人選得票也不好看。

黨內人士舉例，包括救國團主任葛永光的妻子車宜靜不同意票89票高於同意67票，中常委范成連不同意票89票高於同意75票，退將吳斯懷同意票也僅高於不同意票2票而已，可見黨內的不滿。

吳敦義得到同意票127票，但不同意也有58票，黨內人士認為，以一個黨主席的資歷來說，不同意票幾乎接近1/3，也顯示出黨內對於黨主席自列不分區仍有不滿。

國民黨副主席郝龍斌昨天直接在中常會，當面呼籲吳敦義退出不分區立委名單；中央委員連勝文除了連日對不分區名單表達不滿外，今天也出席中央委員會，對於吳敦義在政見發表時表態意在立法院長，連勝文受訪時回應，「我在滑手機，沒在聽」。

國民黨總統參選人韓國瑜今天也進一步表態，不分區名單和民眾期待有落差。韓國瑜推荐的台南市黨部主委謝龍介名次往後移至吳敦義之後的第15名，今天更當著吳敦義的面表示，若要靠韓粉國會才能過半，他考慮退出不分區，更揚言大選後要參選黨主席。

此外，親韓的桃園市議員詹江村也因不滿吳斯懷列入不分區，揚言報備參選，與吳敦義徵召的參選人陳根德競選立委。

親吳人士指出，吳敦義這次真的是誤判情勢，原本以為可以挺過去，但這一次基層反彈力道出乎預料，「從來沒看他這樣」。

國民黨不分區在黨內外爭議聲中底定，但藍營內部仍暗潮洶湧，黨內人士認為，立法院長寶座還要看國會席次，尚在未定之天，但明年黨主席選舉，儼然已提前開打。（編輯：張良知）1081116