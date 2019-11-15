不分區排名10改為14 吳敦義：不能講委屈

國民黨15日舉行臨時中常會，重新調整不分區立委名單，黨主席吳敦義（前中）排名退至第14名。會後吳敦義受訪表示，他沒有考慮過馬系、連系，也沒有吳系，他只要大公無私就好，在他心目中，只有中華民國派，沒有任何系。中央社記者林俊耀攝 108年11月15日

（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天召開臨時中常會，再次確認不分區名單，黨主席吳敦義在會後表示，調整是因為有些問題、trouble，所以必須要修改一些；至於是哪些trouble，大家在電視上都看到了。

談起自己的名次從原先的第10名改為第14名，吳敦義說，不能講委屈。

國民黨今天召開臨時中常會，重新調整不分區立委名單，第1名為現任立委曾銘宗，前立委翁重鈞往前至第8，吳敦義排名確定由第10退至第14名，前立委邱毅退出不分區，但退將吳斯懷保留排第4。

吳敦義在會後接受媒體訪問，他否認是因為感受到黨內壓力，才調整名單，他說，調整是因為有些問題、trouble，所以必須要修改一些，至於是哪些trouble，他則說，大家在電視上都看到了，有一、兩個可能遇到一點trouble，所以討論了一些，因此時間稍微延誤了一點。

談起自己的名次從原先的第10名改為第14名，吳敦義說，他本週三接受中常委的建議，說他假如排到第14名，剛好是國民黨不分區立委可能到達的邊際，這樣會更好，不要在10或8名的安全名單中，所以他改成第14名。

媒體詢問是否感到委屈，他說，不能講委屈，他擔任國民黨主席這2年，是最窮、最艱苦、最難的主席，但他在去年九合一大選打了勝仗；國民黨雖然很窮，但志不窮，應該努力讓韓國瑜明年高票當選總統，立法院必須要過半，達到60席的目標，才能夠一方面代表民意，公平、公正的監督政府，一方面對政府正確的法律、預算、政策，能夠全力支持，讓韓國瑜的政府，在成立後為國家、人民造福。

至於被外界直指親中的退將吳斯懷，仍在最終的不分區名單中，對此，吳敦義表示，「那些還是有待澄清，其中有兩位有影片，說參加了什麼活動」，但根據了解，這是3年前國父孫中山150歲的誕辰，有30幾位將領前往北京參加，因為是紀念國父孫中山誕辰，目的是很端正的，並沒有在大陸有失國體，或是對國家不忠。

此外，媒體也問到，馬系、連系都有子弟兵進入安全名單，是否有何種考量，吳敦義說，他沒有考慮過馬系、連系，他也沒有吳系，他只要大公無私就好，他不管誰是什麼系，在他心目中，只有中華民國派，沒有任何系。（編輯：紀淑芳）1081115