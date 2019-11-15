國民黨不分區 曾銘宗列首位吳斯懷第4吳敦義第14

國民黨15日召開臨時中常會，調整不分區立委名單，第1名為現任立委曾銘宗（左），退將吳斯懷（中）保留列第4，國民黨主席吳敦義（右）則由第10退至第14名。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨今天召開臨時中常會，調整不分區立委名單，其中較具爭議的邱毅退出，但退將吳斯懷保留列第4，張顯耀則進榜。馬系人馬陳以信則擠入安全名單，但親韓國瑜的謝龍介卻越排越後面，改列15名。

國民黨發言人歐陽龍表示，預估不分區應該會到15席以上，謝龍介排在吳敦義之後，也就是謝龍介過了，國民黨立委就有機會過半。

國民黨13日公布不分區名單，引發黨內反彈，今天下午召開臨時中常會，整份名單微調，前15名安全名單備受關注，第1名改列現任立委曾銘宗，黨主席吳敦義也從原本的10名往後退至14名。

其中，親吳的中常委李德維從原本18名擠入12名，馬系的前總統府發言人陳以信從16名擠入10名，但被視為國民黨總統參選人韓國瑜人馬的台南市黨部主委謝龍介則從11名延後至15名。

歐陽龍表示，不分區立委名單微調是呼應民意，包括邱毅自行退出，吳敦義退到安全名單邊緣；而吳敦義列入不分區名單，就是希望將來能角逐立法院長，輔助韓國瑜，並幫民眾爭取更多福祉。

國民黨臨時中常會15日針對不分區立委提名名單進行調整，黨發言人歐陽龍（圖）會後針對退將吳斯懷排名疑慮做出回應，指名單上都是各領域專業人才，才會決議續留。中央社記者林俊耀攝 108年11月15日

至於吳斯懷具親中色彩、新列入名單的張顯耀涉及共諜案具有爭議，歐陽龍說，提名吳斯懷可以幫軍人爭取權益；張顯耀對兩岸關係熟悉，對國民黨很有幫助，應該沒有什麼爭議。

有關新版不分區名單馬系人馬陳以信排名往前，韓系人馬謝龍介卻越排越後面，是否擔心韓粉反彈，歐陽龍說，相信韓粉都很熱愛中華民國，應該會很努力的拉票；國民黨也沒有什麼派系，不分區名單就是中華民國派。

國民黨不分區立委名單1至15名分別為曾銘宗、警大退休教授葉毓蘭、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、屏東縣黨部主委廖婉汝、前立委翁重鈞、普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎、陳以信、中常委張育美、李德維、世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞、吳敦義、謝龍介。

16名至34名分別為，世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜、前陸委會副主委張顯耀、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委范成連、台北護理健康大學教授李玉嬋、中常委曾文培、台灣護理學會副理事長王桂芸、台灣勞工總工會理事長王裕文、中常委侯佳齡、退警總會長耿繼文、號記會計師事務所所長邱素蘭、台心醫院執行院長謝瀛華、台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭、中央委員張智倫、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕、世界台商總會名譽總會長連元章、懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如、中國醫藥大學醫療體系護理部門執行長黃璉華、組發會副主委林有志。

國民黨不分區立委名單將在16日由中央委員行使同意權後定案，18日起至中選會登記。（編輯：楊凱翔）1081114