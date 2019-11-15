郝龍斌：吳敦義應該退出國民黨不分區

（中央社記者劉冠廷、余祥台北15日電）國民黨今天召開臨時中常會，再次討論不分區名單，場外則聚集了支持與抗議的民眾，副主席郝龍斌在會前表示，黨主席吳敦義應退出不分區，全心輔選，這才是解決現在問題的根本之道。

國民黨公布不分區立委提名名單後引發黨內外的反彈，包括警大退休教授葉毓蘭、退將吳斯懷、前立委邱毅進入安全名單，此外，身為黨主席的吳敦義也列入安全名單中，也引發不少質疑。國民黨今天將舉行臨時中央常務委員會，預計將調整名單。 郝龍斌在會前受訪表示，自從國民黨不分區名單公布後，在社會上引起海嘯般的反彈，面對這樣排山倒海而來的反對聲音，吳敦義應該退出不分區，全心全意輔選國民黨的總統與立委參選人，這才是解決現在問題的根本之道，這也是當前主席最重要的職責。

至於不分區名單中的成員，郝龍斌則認為，要考慮幾個因素，包括這些人有無戰力，以及形象是否會幫國民黨加分，他待會在臨時中常會中，也會做清楚的說明。 就在臨時中常會召開的前夕，國民黨中央黨部外便聚集了不少抗議或是支持這份不分區名單的團體與群眾，如反年改團體八百壯士，就到場聲援吳斯懷，主張台獨的台灣國團體，也到了現場，抗議國民黨的不分區名單親中賣台。

國民黨籍的台北市議員羅智強、游淑慧，以及台南市議員蔡育輝也在中常會召開前來到現場，羅智強表示，他們今天來到中央黨部，是抱著對黨部祝福的心情，為不分區的好名單加油集氣；名單會往好的方向調整，但會調整到如何，要等待臨時中常會的結果。

由於場外抗議與支持民眾不斷爆發口角衝突，游淑慧則說，這些人是誰動員來的，國民黨還要不要選，本來他們是來支持中常會調整出更好名單，而什麼叫做好名單，少爭議就是好名單，少爭議有這麼難嗎，若都是私心，當然會有爭議。

游淑慧強調，這份名單好不好不是他們說了算，媒體、輿論、民眾都會看，一個黨難道這麼難去做出好的名單嗎；而下週就要總統登記，現場竟然有人在發傳單，支持吳敦義選總統，這是陷吳敦義於不義，這背後的動機是什麼。（編輯：紀淑芳）1081115