不分區名單惹議 張善政籲吳敦義端出滿意人選

（中央社記者游凱翔台北15日電）國民黨不分區立委名單惹議，國民黨副總統參選人張善政昨天指出，總統選舉應與不分區立委切割。張善政今天表示，這是他的理想跟直率，韓國瑜非常能理解他這番話的動機，也希望國民黨主席吳敦義能體會外界意見，並端出滿意名單。

國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政昨天表示，國民黨不分區立委名單讓國政顧問團感到失望；他對顧問團成員說，總統選舉和不分區立委名單切割，優先次序是讓韓國瑜能選上。

張善政上午在台北商業大學出席人工智慧研討會，會前受訪表示，他希望吳敦義有體會到外界意見，並在下午的中常會端出滿意名單，也期待能夠調整到相當好的程度；張善政也說，他畢竟不是國民黨籍，也從未涉入政黨活動，因此昨天他講的話不要顧慮，表示是他的理想跟直率，韓國瑜也非常能理解這番話的動機。

媒體詢問對於不分區立委名單中退將吳斯懷、前立委邱毅的看法。張善政表示，他並非國民黨員，並不適合發表意見。

針對韓國瑜的房地產爭議，張善政表示，韓國瑜並沒有炒房的意思，這件事對韓國瑜當然有影響，但也是民進黨的抹黑手段，並認為應回歸政見與理性，如果要談房地產，也應該公布總統蔡英文的房產才公平，否則是相當不對稱的。

媒體詢問，庶民是韓國瑜所提出的名詞，並非蔡總統所提出。張善政回應：「庶民的定義是什麼，我是不是庶民？現在我身上沒有任何官位、手上只有一棟房子，早年買的時候只是幾百萬，現在可能有千萬，這樣我是不是庶民？」張善政認為，庶民就是沒有特權、跟一般人一樣，不要講得好像要窮到住在一棟小房子才是庶民。（編輯：林興盟）1081115