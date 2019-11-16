藍首次不分區立委被否決 張顯耀出局將申訴

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨今天召開中央委員會第三次全體會議，針對34席不分區立委名單行使同意權，僅有前陸委會副主委張顯耀不同意票過半、達106票，將取消提名，這也是國民黨首次有不分區立委被否決。

張顯耀上午並未出席政見發表，遭在場中央委員質疑不尊重中央委員；張顯耀表示，他因為沒有被通知，不知道要來政見發表，他將向黨中央申訴，盼中央委員理解，也盼還有補救機會。

但組發會表示，他們多次打張顯耀的電話未通，改聯繫張的助理，張助理也表示收到通知；今天早上9時30分以前更2度致電張顯耀，提醒張出席，結果張也未接。

張顯耀出局後將由誰遞補，國民黨文傳會主委程美華表示，依據不分區立委提名辦法規定，若被提名人被取消提名，其遺缺，將由被提名人名單按順位依次遞補，最終由黨主席吳敦義核定。

至於是否將接受張顯耀申訴，考紀會主委魏平政表示，並沒有規定指出不分區被提名人要在現場，因此程序上並沒有瑕疵，應依照投票結果處理。

國民黨日前提出不分區立委名單，引發黨內反彈，昨天召開臨時中常會調整部分名單，並在今天由中央委員行使同意權。

根據國民黨不分區立委提名作業細則，若被提名人經中央委員全體會議出席人半數以上不同意，取消其提名。今天有189位中央委員出席會議，也就是超過95位以上不同意，即出局。

此次不分區立委名單中較具有爭議的包括列第2名的警大退休教授葉毓蘭獲53票不同意票、第4名的退將吳斯懷不同意票達82票、第16名世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜不同意票89票。

此外，中常委范成連不同意票也高達89票；吳敦義則獲得58票不同意、127票同意。

媒體詢問是否滿意自己的票數，吳敦義會後受訪說，他不能講滿意，任何人都不會完全滿意，但一方面要感恩，另一方面任何做得不夠讓大家滿意的地方，要改善、努力。

獲得同意票最高的是列第一的不分區立委曾銘宗、第二高票則為全國水利會長林文瑞、第三則為中常委曾文培、第四則為台南市黨部主委謝龍介和中常委李德維。

國民黨不分區立委名單1至15名分別為曾銘宗、警大退休教授葉毓蘭、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、屏東縣黨部主委廖婉汝、前立委翁重鈞、普大應用材料股份有限公司執行董事吳怡玎、前總統府發言人陳以信、中常委張育美、中常委李德維、世界台灣商會聯合總會名譽總會長溫玉霞、國民黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介。

16名至34名因為第17名張顯耀出局，順序往前遞補，分別為世界至孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委范成連、台北護理健康大學教授李玉嬋、中常委曾文培、台灣護理學會副理事長王桂芸、台灣勞工總工會理事長王裕文、中常委侯佳齡、退警總會長耿繼文、號記會計師事務所所長邱素蘭、台心醫院執行院長謝瀛華、台北市教育產業工會理事長李惠蘭、中央委員張智倫、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕、世界台商總會名譽總會長連元章、懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如、中國醫藥大學醫療體系護理部門執行長黃璉華、組發會副主委林有志；第34名待黨主席吳敦義核定。（編輯：紀淑芳）1081116