不滿吳斯懷列不分區 詹江村揚言參選立委

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）因為不滿退將吳斯懷列名國民黨不分區名單，桃園市議員詹江村今天表示「就只能壯烈成仁」，將在不脫黨的情況下報備參選，與國民黨主席吳敦義徵召的參選人陳根德競選立委。

詹江村下午以「我要取回參選資格」為題，在臉書專頁上發表文章，揚言黨中央若不把備受爭議的吳斯懷移除，自己就要投入區域立委選舉。但隨著國民黨不分區立委名單在傍晚確定，除了前陸委會副主委張顯耀未通過，其餘都按照昨天中常會名單通過。

詹江村在接受中央社記者電話採訪表示，自己決定要參選，「就只能壯烈成仁」。

詹江村表示，原來希望黨中央能順從民意，將具爭議、可能會讓國民黨總統參選人韓國瑜扣分的吳斯懷換下，要協助八百壯士等軍公教退休人員有很多方式，吳斯懷是民進黨攻擊的標靶，國民黨不該為了吳斯懷讓其他人疲於奔命。

詹江村說，當時在黨內初選登記截止過後，自己是國民黨在桃園第一選區（龜山、蘆竹、桃園區汴洲里等13里）唯一合法取得參選權的人。但遭到吳敦義用不民主的方式強行拔除。當時為了韓國瑜及國家可以忍讓，但是這種不分區名單，已經傷害國民黨，因此才會表示要在不脫黨的情況下報備參選，藉此表達決心。

陳根德辦公室發布聲明表示，民選公職25年，陳根德從未選過中常委，並非「權力核心」也稱不上誰的「人馬」。只知道服從黨紀，完成使命，無愧於心。對於黨徵召參選，盡管仍有家人不認同，但仍勇敢承擔積極備戰長達半年。

陳根德辦公室表示，國民黨或聲勢轉弱，陳根德雖然憂心卻從不批評，只是更加努力掌握民意脈動，多次的民調也顯示陳根德只有微幅領先，這是一場急需各界支持的五五波選戰。

陳根德辦公室表示，看不出詹江村此時表態參選，對於國民黨追求的「國會過半」，以及對韓國瑜的選情有何幫助，但若韓國瑜同意，陳根德樂意承擔，不做親痛仇快之想。

國民黨桃園市黨部主委邱奕勝表示，希望詹江村是在講氣話，也以大局為重，目前桃園6個選區都已提名完成。詹江村在發表言論時，可能是對不分區提名立法委員名單有意見，黨部尊重每個黨員的想法與看法，但事情還沒發生，黨部會找時間勸說。（編輯：張銘坤）1081116