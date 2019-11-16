替謝佩芬站台輔選 羅文嘉宣布范雲加入民進黨

（中央社記者劉建邦台北16日電）民主進步黨秘書長羅文嘉與不分區立委提名人范雲今天替台北市第6選區立委參選人謝佩芬站台。羅文嘉在場宣布社民黨前召集人范雲加入民進黨。

民進黨北市第6選區（大安區）立委參選人謝佩芬下午在台北市議會舉辦「全國中央客家助選團—台北站」活動，羅文嘉、范雲出席力挺。

羅文嘉致詞時說，他認為范雲很優秀，若可進入立法院，能增加民進黨質量，也是民進黨和台灣的收穫，因此有爭取范雲加入民進黨想法，他的工作就是讓優秀人才加入民進黨，宣布范雲正式加入民進黨。

羅文嘉會後接受媒體聯訪時說，很高興范雲加入民進黨，並受邀成為不分區立委人選，范雲加入後也能協助培育及養成年輕人才，感謝社會民主黨為保衛台灣民主的目標與民進黨合作。

他表示，台灣有許多不同政黨，這是民主價值展現，未來立法院只有親中派和保台派，因此要讓保台派成多數，所以需要團結整合。

至於范雲加入民進黨後是否仍具有社民黨籍。對此，羅文嘉說，要成為不分區立委必須加入民進黨，民進黨規定黨員只能為單一黨籍，不能有其他政黨黨籍。

范雲接受聯訪時表示，這是她被提名為民進黨不分區立委後的首場公開輔選行程，她已接受民進黨邀請，後續依民進黨規定，感謝民進黨邀請跟社民黨支持，2個政黨為台灣未來展現高格局合作。

范雲說，會替謝佩芬站台輔選，是因為她支持青年參政，她跟謝佩芬都為客家子弟，謝願意投入艱困選區，特別到場表達力挺。兩人在會中相擁，象徵泛綠大團結。（編輯：張銘坤）1081116