柯文哲：蔡壁如黃瀞瑩賴香伶會請假再辭職

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表示，列在不分區立委名單的市府顧問蔡壁如及副發言人黃瀞瑩會先直接請假再辭職；勞動局長賴香伶則會把手上的法案、包含外送員條例處理完後，再跟著請假、請辭。

台北市長柯文哲今天出席「原民服務e指通網路申辦」記者會，稍早台灣民眾黨則公布不分區立委名單，市府顧問蔡壁如、副發言人黃瀞瑩及勞動局長賴香伶入列。

柯文哲表示，3位市府官員，蔡壁如跟黃瀞瑩會先直接請假，「大概就離職前的請假先請」，勞動局則因為還有幾個法案在議會，包含外送員自治條例，大概賴香伶處理完後也會跟著請假、辭職。

而先前傳出鴻海創辦人郭台銘幕僚高虹安，引發民眾黨內部不滿郭台銘在親民黨與民眾黨兩邊押寶，並傳出郭台銘致電給柯文哲表示讓蔡壁如高虹安排序互換。柯文哲說，親民黨不分區還沒亮相，而郭台銘很客氣，民眾黨是認為高虹安適才適用，形象也很好。

民眾黨不分區名單裡，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈排第7名，引發關注。柯文哲說：「因為她很早以前就來跟我們討論長照議題，今年不知道3月、4月就來過，這次是我們在辦海選，她又自己跑來。」

柯文哲表示，吳欣盈本來是要去選區域立委，但區域立委松山信義都已提名，後來發現她條件還不錯，於是放入不分區討論。媒體追問吳欣盈排第7擠不擠得上安全名單，柯文哲回「要有志氣一點，有時候運氣好有10席」。

民眾黨曾表示不分區「34席提好提滿」，如今只提29席，柯文哲表示，最後5名應該是進立法院當助理，有意願的都可以來，「所以後來他們跟我講最後5名不會上，少掉5個還省掉100萬元，100萬來發助理薪水。我說好吧既然有這麼務實的想法那就算了，少報5個就等於多賺100萬元」。

媒體追問親民黨主席宋楚瑜提到，去年有派人傳話，指願意讓柯文哲與副市長黃珊珊「柯黃配」，拿親民黨門票選總統。柯文哲表示常常聽一聽笑一笑、也沒有真的拿出企劃書大家一條一條寫。（編輯：方沛清）1081119