李佳芬訪泰為韓國瑜拉票 主打中華民國牌

中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬（右4）造訪泰國，19日晚間參加泰國韓國瑜後援總會主辦的造勢晚會。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年11月19日

（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）中國國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬造訪泰國，呼籲僑胞一定要回台投票，因為這次選舉攸關中華民國的存亡，如果拋棄中華民國和中華文化，等於和海外華僑斷了音訊。

李佳芬此次海外行程先造訪日本和柬埔寨，昨天晚間抵達曼谷，今天拜會僑團中華會館和台商團體泰國台灣商會聯合總會。中華會館的前身是國父孫中山1907年造訪泰國時指導成立的中華會所，後來更名為中華會館。

李佳芬在中華會館先參觀會館史，並和孫中山銅像合照，她隨後致詞時表示，華僑是中華民國最重要的後盾，韓國瑜說過，明年選舉是中華民國保衛戰，如果拋棄中華民國和中華文化，等於和海外華僑斷了音訊。

李佳芬說，珍貴的中華文化會讓後代子孫知道「我從哪裡來，我將往哪裡去」，國民黨一個非常重要後盾就是珍惜中華文化、堅持中華民國的自由民主，唯有這樣，海外5000萬華僑台商才會支持國民黨。

李佳芬晚間參加由泰國韓國瑜後援總會在曼谷楓葉飯店主辦的聯歡大會，現場有600多位支持者身穿中華民國國旗圖案的T恤，揮舞國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」、「李佳芬加油」、「中華民國萬歲」的口號。

李佳芬致詞時表示，華僑在這次選舉扮演關鍵角色，呼籲大家不要放棄投票權，這次選舉攸關中華民國存亡，僑胞們要讓民主進步黨看到華僑的力量。

李佳芬說，韓國瑜從開始選總統，就是驚滔駭浪，當他們夫妻每天被批判，她好像看到中國大陸的文化大革命，她不知道為什麼她從小到大每件事都會被拿來放大檢驗。

李佳芬說，她也看到一個更奇怪的現象，支持韓國瑜的韓粉被攻擊，台灣的選舉從來沒有攻擊對手的支持者，但現在韓國瑜的支持者被鋪天蓋地攻擊，被說成是沒水準沒理性的人。

李佳芬明天預計參觀台灣會館和代天宮，下午搭機返回台灣。（編輯：郭中翰）1081119