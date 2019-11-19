與罷韓1221遊行別苗頭 韓辦：慎重討論中

（中央社記者王淑芬高雄19日電）Wecare高雄、公民割草行動等團體號召10萬人在高雄舉辦「1221Wecare台灣大遊行」，籲響應罷免市長韓國瑜的民眾參與。韓國瑜競辦今天說挺韓遊行是支持者的建議，正慎重計議中。

Wecare高雄、公民割草行動及台灣基進日前召開記者會，宣布要辦「1221Wecare台灣大遊行」，主要訴求是Reset高雄、Wakeup台灣，盼大家一起上街頭展開罷韓遊行，路線將從五福路文化中心出發，經五福橋到大義街。

今天有媒體報導，韓國瑜陣營也在規劃12月21日於高雄舉辦「挺韓大遊行」，與罷韓遊行互別苗頭。

韓國瑜競選辦公室回應，挺韓遊行是許多支持者建議，韓辦正慎重計議討論中，距離選戰倒數剩下50多天，韓辦也將陸續規劃多種活動，待細節確認後會再向外界公布。

有關韓辦擬於12月21日辦大遊行一事，高雄市警察局保安科表示，依照集會遊行法應提申請，至今尚未接獲任何申請。

「Wecare高雄」發起人尹立對於韓陣營擬規劃同一天籌辦挺韓遊行一事，暫不表示意見。

不過，台灣基進發布新聞稿，對於韓陣營的規劃表示「啼笑皆非、愚蠢至極」。台灣基進分析，韓陣營此舉是扯韓國瑜後腿，若真心挺韓不用怕罷免，因為韓國瑜若選上總統，就勢必得放棄高雄市長職務，質疑韓陣營之舉已棄守總統大選，回防高雄市長，呼籲民眾12月21日參與高雄的罷韓大遊行。（編輯：張雅淨）1081119