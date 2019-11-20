張善政陪同吳志揚登記 再抨擊台商回流政績

國民黨副總統參選人張善政（前左5）20日陪同桃園市第2選區國民黨立委參選人吳志揚（前左6）前往選委會登記參選，並在支持者簇擁下，高喊「吳志揚凍蒜」口號。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）在國民黨副總統參選人張善政陪同下，吳志揚今天完成登記參選。張善政受訪時再度抨擊政府台商回流政績，也指花費21年蓋機場是國際笑話，希望民眾放大格局，看清總統該選誰。

在張善政的陪同下，吳志揚上午9時完成登記參選立委作業，並在支持者簇擁下，高喊「吳志揚凍蒜」口號，兩人更一起騎乘腳踏車，希望選情與地方建設可以一路往前衝，場面相當熱鬧。吳志揚表示，自己有3屆立委及5年縣長執政經驗，一定能做好立委職務。

記者在聯訪時詢問張善政，對於政府表示，台商回流真的是現在進行式，張善政說，真的是進行式沒錯，但政府當初的訴求是什麼，台商資金要回流，但現在回流資金卻是零，政府不要混淆視聽，台商要回台投資，當然希望能夠把資金帶回，現在海外投資台灣的數字在全世界是倒數的，政府在混淆視聽、模糊焦點，這點政績跳票。

記者又問，國民黨總統參選人韓國瑜曾表示要讓高雄發大財，卻跑去選總統未提出解決辦法。張善政指出，韓國瑜要選總統就是要提出解決辦法，民進黨執政的中央政府多方打壓，民進黨中央執政時，藍綠分得太清楚，任何藍營執政縣市都不會受青睞，韓國瑜必須出來選總統，才能讓全台不分藍綠，各個縣市都有發展的潛力。

記者也詢問張善政，對交通部說台中機場3年就可完成的看法，張善政表示，是3年完成土建，但機場要有各式各樣的建設，真正完成是2040年，21年做一個國際機場是國際笑話。現在桃園國際機場三航廈連房子都蓋不出來，還敢誇口說3年要把新台中機場蓋好，請政府先解決桃園機場第三航廈的建築，再來說台中要蓋機場的事情。

對於記者詢問是否支持國民黨不分區的名單。張善政表示，面對國民黨不分區名單，自己曾說過「當你心裡面有八千里路的願景跟目標，你就不會在意路上腳踢到了什麼石頭」，大家還是要放大格局，去看總統該選什麼人。（編輯：方沛清）1081120