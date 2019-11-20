政院：回台投資7千億是台商規劃書扎實計算

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院發言人Kolas今天表示，台商回台投資金額新台幣7000億元，不是政府自己喊，是從台商向政府提出的投資規劃書的投資金額表中，扎扎實實計算而來，不解藍營為何要唱衰台灣。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）下午在臉書發文表示，又看到國民黨立院黨團痛罵蔡政府，說台商回台投資有7000億都是「騙騙騙」，還高分貝罵「不要臉」。

Kolas表示，7000億不是政府自己喊出來的，而是從台商向政府提出的投資規劃書的投資金額表中，扎扎實實、一筆一筆、而且嚴格剔除非投資項目，如回台之後產生的員工薪資、人事、行政成本等之後，統計出約7000億。若沒有剔除那些行政預算，台商「自估」回台投資的金額早已超過7000億。

Kolas指出，所謂「投資金額」，舉凡企業想用來擴增產線、新建廠房、安裝設備、採購機具等所需的費用，都叫做「投資金額」。更不要說開始營運後可能產生的獲利，都還沒算到7000億裡面。

Kolas說，為什麼叫做台商「回」台，因為台商大可以不「回」台，大可以把在台灣或中國賺到的錢繼續拿到東南亞、到中美洲、到非洲擴增產線、新建廠房、安裝設備、採購機具，但他們選擇回來台灣投資。要花的錢，究竟是國內原有的資金、或在海內外融資、或在海外存款拿回來投資，都可以。重點是把錢都花在台灣，這就叫做「台商回台投資」。

她說，大家都有眼睛，都看得到，台商明明都已經回來新建工廠、擴廠、擴增產線、採購國產工具機、安裝設備，7000億就在那裡，「國民黨立院黨團為什麼要一直唱衰台灣？為什麼要一直暗示台商寧願留在中國？」（編輯：蘇志宗）1081120