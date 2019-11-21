日媒：台人對中戒心增 蔡英文選情居優勢

（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本主流媒體關注明年一月台灣的總統大選，日本經濟新聞報導，目前有3陣營登記參選，最近民調顯示，其中以執政民進黨參選人蔡英文最具優勢。

日本經濟新聞報導，明年一月台灣的總統大選到19日為止報名參選的有3個陣營，這場將對東亞地區美中勢力競爭帶來影響的總統大選開始升溫。最近民調顯示，對中國採取強硬路線的執政民進黨候選人、現任總統蔡英文支持率大幅領先。

此外，香港反送中示威活動激化，台灣民眾對中國的戒心增強，這對蔡英文有利，目前在野黨的總統候選人正努力要減少親中色彩。

日經報導，17日蔡英文在數萬人造勢大會上表示，在中國巨大壓力下，她守住台灣民主與自由，希望大家一起讓台灣再贏一次。

報導引用美麗島電子報16日公布的民調顯示，蔡英文的支持率是40.5%，領先採親中路線的最大在野黨國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜13個百分點。截至2月為止，蔡英文的支持率低於韓國瑜20個百分點以上，但如今情勢逆轉。

日經分析，最大要因是台灣民眾對中國的戒心升高。中國國家主席習近平今年一月在演說時提出想以「一國兩制」統一台灣方案。今年夏天，香港「反送中」抗議活動與香港警方衝突趨激烈，台灣民眾認為親中的話，可能重蹈香港覆轍，危機感增強。

報導說，國民黨當初以為香港問題很快會落幕，對蔡英文就不再具加分效果，但現在國民黨的焦慮愈來愈深。韓國瑜14日呼籲習近平政府應傾聽香港民意，支持香港普選，嘗試對中國展現嚴厲態度以減輕親中色彩。

報導說，韓國瑜原本強調自己是「庶民總統」，以社會貧富差距懸殊為由，爭取對社會不滿者的支持，但最近他被媒體爆料投資豪宅獲利。

另外，總統選戰出現新局勢，小黨親民黨黨主席宋楚瑜參選總統。雖然宋楚瑜目前的支持率僅約10%，但放棄出馬參選的鴻海創辦人郭台銘可望支持宋。宋與郭兩人聯手批評既有兩大黨，盼爭取更多中間選民支持。

東海大學教授潘兆民對日本經濟新聞表示，蔡英文要爭取的中間選民選票，如果被宋給爭食的話，蔡韓的差距將縮小。

日經指出，這場總統大選的走向對美中關係也將造成大影響。台灣位於中國海洋行動的出入口，位居要衝，習近平政權將台灣列為中國的核心利益。為了對抗正與中國展開貿易戰、對立升高的美國，中國挺台灣的親中政權。中國從8月起禁止中國觀光客到台灣自由行等措施，就是要在經濟上對蔡英文政府施壓。

另一方面，對中國崛起抱持戒心的美國，8月決定出售台灣66架F16戰鬥機。蔡英文強調，有美國做後盾，防止因中國施壓導致輿論動搖。今後如果美中急速和好的話，批評蔡政府外交的國民黨有可能奪回氣勢。

日本朝日新聞報導，台灣總統大選實質上是蔡韓對決，最大選戰焦點是與中國的距離，中國主張「一個中國」原則逼台灣與中國統一。

習近平今年一月呼籲台灣接受「一國兩制」，對台灣施壓，陸續挖走台灣的邦交國。蔡英文採取與中國保持距離的路線，主張台灣的獨自性，她的「後盾」是美國。2016年她與剛當選美國總統的川普通電話，實屬罕見。之後，美國對台灣軍售，加強支持台灣。

報導指出，蔡英文19日登記參選總統選舉後表示，在香港情勢惡化、中國積極介入台灣選舉情勢下，這場總統選舉的意義是體現台灣是一個多元自由的國家。

相對的，韓國瑜採取親中路線，主張穩定兩岸關係，透過貿易等發展台灣經濟。韓國瑜在去年秋天的九合一選舉中當選高雄市長，今年3月訪問中國，積極推銷高雄的農特產品，成為話題，當時民調顯示，他的支持率高於蔡英文。

朝日新聞注意到香港「反送中」示威活動為台灣的總統大選帶來影響。報導指出，6月香港「反送中」示威活動氣勢升高，削弱了韓國瑜的氣勢。香港政府以及暗示不排除武力介入香港的中國政府的態度，讓台灣民眾對中國所懷戒心急遽升高，認為台灣如果接受「一國兩制」的話，將變成像香港那樣。

報導說，今年夏天以後，主張「守護台灣主權」的蔡英文，支持率高出韓國瑜約10個百分點。韓國瑜最近強調不接受「一國兩制」，但他給人的親中派印象仍在，他打的選戰牌將是與民生有關的經濟振興對策，而非與外交、統一爭論有關。（編輯：劉學源）1081120